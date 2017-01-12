Полицейских пришлось откачивать: разлагающийся труп мужчины отравлял жильцов общежития в Екатеринбурге

Городские службы бездействуют.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.01.2017

В комнате общежития Екатеринбурга на улице Комвузовской обнаружили труп мужчины, умершего примерно три недели назад. Трупный запах отравляет жильцов, которые безуспешно пытаются добиться от городских служб помощи. О ЧП в жилом общежитии сообщил 10 января житель дома Олег Кузнецов.

В общежитии Екатеринбурга несколько недель лежал труп мужчины

Трупный запах утром почувствовала одна из жительниц бывшего семейного общежития, когда шла по общему коридору. Позже в одной из комнат обнаружили совершенно черный труп мужчины, который осмотрели врачи скорой помощи.

Тело никто никуда не убрал – оно лежало до самого вечера, отравляя жильцов запахом трупного яда. Жители вызвали полицейских, которые не смогли зайти в квартиру без масок, но даже и в них стражам порядка не удалось выполнить свою работу в полном объеме, так как сильный трупный запах вызывал у них резь в глазах, рвоту, кашель и боли в легких. По словам Олега Кузнецова, полицейских пришлось буквально откачивать.

Жильцов общежития отравляет запах трупного яда

Вскоре семьи с детьми , которые проживают напротив злополучной квартиры, почувствовали недомогание.

– Люди начали реально получать отравления трупными токсинами, и у некоторых начались перебои с дыханием, резкие першения в горле и тяжесть в легких, и это у взрослых, а представьте себе, каково сейчас их детям, – сообщил Олег Кузнецов.

По его словам, ни одна санэпидемстанция не отвечала на звонки. В половине девятого вечера жильцы дозвонились до МЧС – трубку взял охранник, которого убедили записать адрес общежития в дежурный журнал.

Вместо помощи жильцам предложили самостоятельно оплатить обеззараживание квартиры, в которой скончался мужчина:

– Государство переложило все затраты по спасению от трупной токсичности на плечи самих жильцов. То есть от 5 000 до 17 000 рублей якобы стоит обеззараживание зараженной квартиры.

В областном управлении Следственного комитета НАШЕЙ сообщили, что за ноябрь, декабрь 2016 года и январь 2017 года сообщений об обнаружении трупа на улице Комвузовской не поступало.