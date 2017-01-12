На Уралмаше из дома ушел 16-летний подросток, не взяв с собой даже мобильного телефона

Куда мог пропасть мальчик — родные не знают.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.01.2017

На Уралмаше 9 января из дома ушел 16-летний подросток. Его три дня искали родные и полиция.

Отделом полиции №15 по городу Екатеринбургу три дня разыскивался несовершеннолетний Константин Котельников. Молодой человек ушел из дома на Избирателей, 20 днем 9 января и не вернулся. В квартире у него осталась бабушка, которая не знает, куда пропал внук. Родители подростка в это время были дома.

Мальчик не выходил на связь, не ходил в школу.

На розыск подростка был ориентирован личный состав территориальных ОВД.

Приметы пропавшего: рост 175 см, телосложение среднее, волосы светло-русые, глаза голубые. Был одет в черный пуховик с капюшоном, серые войлочные сапоги или кроссовки, домашнее трико черного цвета, личных вещей и сотового телефона при себе не имел. С собой взял только студенческий проездной.

В Полевском 30 декабря ушел из дома мужчина с ружьем. С тех пор о нем ничего неизвестно.

Пропавшую в Нижнем Тагиле 9 января Дарью Зембицкую нашли мертвой в сугробе. В убийстве признался ее бывший муж.

Как сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт», мальчика нашли, с ним все в порядке. Но подробностей, что случилось с подростком и где он был три дня, не предоставили.