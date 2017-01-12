В Екатеринбурге третьеклассника нашли повешенным

Тело ребенка обнаружил его отец.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.01.2017

В Екатеринбурге в квартире на улице Папанина девятилетнего мальчика нашли повешенным, сообщает Znak.com сегодня, 13 января.

Мальчика нашел повешенным на турнике его отец вечером 12 января. Перед этим ребенок смотрел мультфильмы, а его отец находился в соседней комнате. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства гибели третьеклассника, среди версий рассматривается несчастный случай и доведение до самоубийства. В областном управлении Следственного комитета не раскрывают подробностей расследования.

В ведомстве сообщили, что будут проведены экспертизы, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В новогодние каникулы в Новоуральске в подъезде жилого дома нашли тело 18-летнего парня. Молодой человек погиб от удушения, по предварительной информации, он покончил с собой из-за несчастной любви.

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