«Дети дышали этим запахом»: екатеринбуржец о разлагающемся трупе в общежитии на Комвузовской

Жильцы общежития не могли достучаться до городских служб и были вынуждены самостоятельно бороться с трупным запахом.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.01.2017

В общежитии Екатеринбурга нашли разложившийся до фрагментов труп мужчины

В обед 10 января к Олегу пришли два участковых полицейских – Вадим и Александр. Они сообщили, что в общежитии нашли труп мужчины, и попросили у Олега, эколога по образованию, помощи, так как не могли даже зайти в квартиру из-за сильного трупного запаха.

Фото: Дмитрий Шевалдин/Наша Газета. Труп мужчины нашли на втором этаже общежития

Олег приготовил смоченные спиртом маски, благодаря которым полицейские смогли на короткое время заходить в квартиру, чтобы сфотографировать труп. Несмотря на то, что полицейские буквально заскакивали в квартиру на несколько секунд, они успели получить отравление – у обоих начался кашель, насморк, першение, стали красными глаза.

Труп не увозили из общежития до восьми часов вечера

Тело умершего еще утром того дня осмотрели врачи скорой помощи, вызванные кем-то из жильцов из-за трупного запаха. Медики установили факт смерти и уехали, оставив разлагающееся тело в квартире. Поэтому полицейским пришлось делать свою работу, а затем звонить в соответствующие службы и просить, чтобы труп убрали. Они передали информацию везде, куда можно, однако труп увезли лишь в восемь часов вечера:

– Приехали два мужика, судя по всему, из ритуальной службы, скинули труп в мешок и увезли. Не могу точно сказать, кто это был, – сообщил Олег.

Городские службы не пришли на помощь жителям общежития

После этого жильцы зашли в квартиру, чтобы залить ее уксусом и уменьшить запах. Мужчинам , которые взяли на себя это, стало плохо – от увиденного и от запаха один чуть не потерял сознание, второго стошнило: на месте, где лежал труп, остались куски тела, из-за жары от батарей труп разложился до фрагментов, как будто лежал в квартире месяц.

В общежитии стоял невыносимый запах, который проник в коридор и другие квартиры. Жильцы обращались в разные службы, однако нигде не находили отклика:

– Санэпидемстанция не приехала, МЧС не предприняли никаких мер. Мы поняли, что нужно спасать себя сами, – продолжает Олег. – Я позвонил в МЧС, еще раз объяснил ситуацию, мне дали кучу телефонов, мы по всем позвонили, ни до одного не дозвонились. По одному телефону дозвонились до охранника, он занес наш адрес в журнал.

Фото: Дмитрий Шевалдин/Наша Газета. Жильцы пытаются справиться с сильным трупным запахом

Жильцы получили отравление трупным запахом

Чтобы остановить распространение запаха, Алена, мать двоих детей , вместе с мужем заклеила клеенкой и скотчем дверь в помещение, где лежал труп – их квартира находится как раз напротив. К тому времени сам Олег уже получил отравление трупным запахом:

– Сейчас запах уже стал слабее. Самое страшное, что им дышали дети, одна из семей даже увезла детей из общежития из-за этого. Люди поняли – надежда только на себя, делали полотенца на лица, забегали в комнату, расплескивали «Белизну» и уксус, затем все закрыли. Мы сидим на химической бомбе.

Фото: Дмитрий Шевалдин/Наша Газета. Жильцы самостоятельно заклеили дверь клеенкой и скотчем, чтобы остановить запах

Фото: Дмитрий Шевалдин/Наша Газета. Жители общежития самостоятельно залили комнату, где лежал труп, «Белизной»и уксусом

Умерший мужчина вел затворнический образ жизни

Олег рассказал и о погибшем. Александру было за шестьдесят, он вел замкнутый образ жизни, никого к себе не пускал, но ни с кем не конфликтовал. Мужчина болел, жильцы не раз вызывали ему скорую помощь. Иногда пил, но не сильно.

За Александром присматривала Алена. В соседнем с общежитием магазине ей сообщили, что мужчина приходил за покупками последний раз 27 декабря. Спустя два дня Александра, которому, видимо, стало плохо, поднимали на второй этаж жильцы общежития. Вскоре люди заметили странный запах:

– Как будто мусор оставили. Посмотрели – коридор чистый, запаху не придали значения. Поскольку Александр вел затворнический образ жизни, жильцы не спохватились, – объяснил Олег.

Но к 10 января запах стал невыносимым, тогда жильцы вызвали скорую помощь.