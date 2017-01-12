«Дети дышали этим запахом»: екатеринбуржец о разлагающемся трупе в общежитии на Комвузовской

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.01.2017
В общежитии Екатеринбурга нашли разложившийся до фрагментов труп мужчины
Труп не увозили из общежития до восьми часов вечера
– Приехали два мужика, судя по всему, из ритуальной службы, скинули труп в мешок и увезли. Не могу точно сказать, кто это был, – сообщил Олег.
Городские службы не пришли на помощь жителям общежития
– Санэпидемстанция не приехала, МЧС не предприняли никаких мер. Мы поняли, что нужно спасать себя сами, – продолжает Олег. – Я позвонил в МЧС, еще раз объяснил ситуацию, мне дали кучу телефонов, мы по всем позвонили, ни до одного не дозвонились. По одному телефону дозвонились до охранника, он занес наш адрес в журнал.
Фото: Дмитрий Шевалдин/Наша Газета. Жильцы пытаются справиться с сильным трупным запахом
Жильцы получили отравление трупным запахом
– Сейчас запах уже стал слабее. Самое страшное, что им дышали дети, одна из семей даже увезла детей из общежития из-за этого. Люди поняли – надежда только на себя, делали полотенца на лица, забегали в комнату, расплескивали «Белизну» и уксус, затем все закрыли. Мы сидим на химической бомбе.
Фото: Дмитрий Шевалдин/Наша Газета. Жильцы самостоятельно заклеили дверь клеенкой и скотчем, чтобы остановить запах
Фото: Дмитрий Шевалдин/Наша Газета. Жители общежития самостоятельно залили комнату, где лежал труп, «Белизной»и уксусом
Умерший мужчина вел затворнический образ жизни
– Как будто мусор оставили. Посмотрели – коридор чистый, запаху не придали значения. Поскольку Александр вел затворнический образ жизни, жильцы не спохватились, – объяснил Олег.
– Когда приехали участковые, была надежда, что приедут службы, помогут, люди не верили, что все так плохо. Жильцы были готовы за деньги провести санобработку, заплатить частным лицам от 5 000 до 20 000, однако и за деньги никто не приехал. Ситуация патовая – никто не помог и не пришел, – рассказал Олег. – Звонили в МЧС, по телефонам, которые нам там дали, не отвечали, кроме телефона дежурного охранника, в интернете нашли два телефона СЭС, там не взяли трубки. Звонили в аналогичные службы, там сказали, что ничем не могут помочь.
- Ранее в областном управлении Следственного комитета НАШЕЙ сообщили, что за ноябрь, декабрь 2016 года и январь 2017 года данных о трупах на улице Комвузовской в ведомство не поступало.
- Все это время окна общежития стоят открытыми с обеих сторон – жильцы пытаются избавиться от тлетворного трупного запаха.