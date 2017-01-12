«Вечно молодой» и «Убили негра» с оркестром: в Ельцин Центре прошла закрытая вечеринка «Старого нового рока – 2017»

Сегодня состоится основное мероприятие.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.01.2017

В екатеринбургском Ельцин Центре вчера, 12 января, можно было услышать известные хиты «Смысловых Галлюцинаций» и «Запрещенных барабанщиков» вместе с духовым оркестром штаба ЦВО. Как прошла закрытая вечеринка фестиваля «Старый новый рок» – смотрите в фоторепортаже НАШЕЙ.

Пре-пати СНР-2017

Мероприятие было организовано для спонсоров, партнеров и друзей фестиваля. Поэтому не каждый мог попасть в Ельцин Центр вчерашним вечером. Для гостей мероприятия организаторы подготовили уникальную программу с фуршетом и выступлением групп «Смысловые Галлюцинации» и «Запрещенные барабанщики», исполнивших свои самые известные песни.

Духовой оркестр штаба ЦВО

Однако уникальность заключалась в том, что команды пели свои песни с участием Духового оркестра штаба Центрального военного округа. Екатеринбуржцам оркестр должен был ярко запомниться после прошлогоднего летнего фестиваля Ural Music Night – музыканты играли вальсы в саду Вайнера.

Если «Смысловые Галлюцинации» исполнили свои самые известные хиты, то москвичи сыграли программу из старых добрых военных песен и традиционных «Убили негра», «Мама Зузу», «Чемпион и королева», заставив публику двигаться в темп музыке.

Организованное пре-пати стало своего рода анонсом предшествующей основной программы «Старого нового рока - 2017», которое состоится сегодня в семь часов вечера в Ельцин Центре.

Помимо сыгравших вчера групп хедлайнерами фестиваля выступят группы «Калинов мост», «Быдлоцыкл» и другие команды. Стоимость билетов – 1 000 рублей.

Фестиваль будет транслироваться в прямом эфире на портале uralfest.tv.

На фестивале «Старый новый рок - 2017» группа «Смысловые Галлюцинации» выступит в последний раз. После этого команда прекратит свое существование.

Полную программу мероприятия смотрите ЗДЕСЬ.