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«Вечно молодой» и «Убили негра» с оркестром: в Ельцин Центре прошла закрытая вечеринка «Старого нового рока – 2017»

«Вечно молодой» и «Убили негра» с оркестром: в Ельцин Центре прошла закрытая вечеринка «Старого нового рока – 2017»
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Фото: Дмитрий Шевалдин/«Наша Газета»
Сегодня состоится основное мероприятие.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.01.2017

В екатеринбургском Ельцин Центре вчера, 12 января, можно было услышать известные хиты «Смысловых Галлюцинаций» и «Запрещенных барабанщиков» вместе с духовым оркестром штаба ЦВО. Как прошла закрытая вечеринка фестиваля «Старый новый рок» – смотрите в фоторепортаже НАШЕЙ.

Пре-пати СНР-2017

Мероприятие было организовано для спонсоров, партнеров и друзей фестиваля. Поэтому не каждый мог попасть в Ельцин Центр вчерашним вечером. Для гостей мероприятия организаторы подготовили уникальную программу с фуршетом и выступлением групп «Смысловые Галлюцинации» и «Запрещенные барабанщики», исполнивших свои самые известные песни.

Духовой оркестр штаба ЦВО

Однако уникальность заключалась в том, что команды пели свои песни с участием Духового оркестра штаба Центрального военного округа. Екатеринбуржцам оркестр должен был ярко запомниться после прошлогоднего летнего фестиваля Ural Music Night – музыканты играли вальсы в саду Вайнера.

Если «Смысловые Галлюцинации» исполнили свои самые известные хиты, то москвичи сыграли программу из старых добрых военных песен и традиционных «Убили негра», «Мама Зузу», «Чемпион и королева», заставив публику двигаться в темп музыке.

  • Организованное пре-пати стало своего рода анонсом предшествующей основной программы «Старого нового рока - 2017», которое состоится сегодня в семь часов вечера в Ельцин Центре.
  • Помимо сыгравших вчера групп хедлайнерами фестиваля выступят группы «Калинов мост», «Быдлоцыкл» и другие команды. Стоимость билетов – 1 000 рублей.
  • Фестиваль будет транслироваться в прямом эфире на портале uralfest.tv.
  • На фестивале «Старый новый рок - 2017» группа «Смысловые Галлюцинации» выступит в последний раз. После этого команда прекратит свое существование.
  • Полную программу мероприятия смотрите ЗДЕСЬ.

Фоторепортаж пре-пати «Старого нового рока - 2017»

В ожидании начала.

Директор фестиваля «Старый новый рок» Евгений Горенбург.

Руководитель оргкомитета фестиваля «Старый новый рок» Владимир Шахрин.

Сергей Бобунец, Смысловые Галлюцинации.

Смысловые Галлюцинации.

Духовой оркестр штаба Центрального военного округа.

Константин Лекомцев, Смысловые Галлюцинации.

Коля Rotoff, Смысловые Галлюцинации.

Виктор Пивторыпавло, Запрещенные барабанщики.

Запрещенные барабанщики.

Фото, видео: Дмитрий Шевалдин/«Наша Газета»

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Дмитрий Шевалдин, 13.01.2017, 10:06
Тэги: Шоу-бизнес, Знаменитости, Видео
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