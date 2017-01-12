Наверх
Из Екатеринбурга уйдет 700 автобусов: чиновники рассказали, на чем будут ездить пассажиры
18:48, сегодня
Болонка Тори погибла в аэропорту Кольцово из-за 9 тысяч рублей
18:25, сегодня
И ни девушки, ни авто: в Каменске-Уральском судебный пристав после флирта забрала арестованную машину
18:00, сегодня
В Екатеринбурге третьеклассника нашли повешенным
17:50, сегодня
Пайщики «Бухты Квинс» рассказали на телеканале «Россия-1», как их обманул бард Новиков
17:30, сегодня
В «Город.PRO» рассказали, когда маршруты общественного транспорта в Екатеринбурге станут понятными
17:26, сегодня
«Дети дышали этим запахом»: екатеринбуржец о разлагающемся трупе в общежитии на Комвузовской
16:44, сегодня
Невыносимо прекрасно: рецензия на фильм «Ла-Ла-Лэнд»
15:40, сегодня
Насколько цена поездки в Екатеринбурге ниже, чем в Европе, и выше, чем на Дальнем Востоке
15:20, сегодня2
Проснулись: власти Екатеринбурга пообещали когда-нибудь объяснить работу новой маршрутной схемы
14:36, сегодня
Эксперты установили причину смерти тагильчанки Дарьи Зембицкой
14:28, сегодня
Призовой фонд – два миллиона рублей: в Екатеринбурге пройдет «Лыжня России – 2017»
14:00, сегодня
Депутат Екатеринбургской гордумы оспорит в суде повышение стоимости проезда
13:55, сегодня
На свердловской трассе спасли четырех замерзающих мужчин
13:35, сегодня
На ЕКАД автобус с пассажирами протаранил легковушку, водитель серьезно пострадал
13:35, сегодня
Полицейских пришлось откачивать: разлагающийся труп мужчины отравлял жильцов общежития в Екатеринбурге
13:31, сегодня1
Публичные сожжения, пытки и замурованные крестьяне: 5 мест в Екатеринбурге с жуткой историей
13:09, сегодня
Родные назвали день прощания с трагически погибшей тагильчанкой Дарьей Зембицкой
11:50, сегодня
Доктора Лизу опознали среди погибших в авиакатастрофе Ту-154
11:26, сегодня
Общественный транспорт в Екатеринбурге подорожает с 1 февраля
11:10, сегодня
После запрета на проезд по Окружной дорожные рабочие всю ночь чистили улицу от снега
11:00, сегодня
«Вечно молодой» и «Убили негра» с оркестром: в Ельцин Центре прошла закрытая вечеринка «Старого нового рока – 2017»
10:06, сегодня
Глобальное потепление: Екатеринбург ждут выходные без морозов и снега
09:16, сегодня
Выходные в Екатеринбурге с 14 по 15 января: велосипедная гонка, «Черный квадрат» по-новому и библиотека «Об этом»
09:00, сегодня
Дело о пятнице 13-м: почему она считается несчастливым днем
08:45, сегодня
В Екатеринбурге цены в «Эльдорадо» оказались не «лучшими»: магазином заинтересовался УФАС
08:32, сегодня
На Уралмаше из дома ушел 16-летний подросток, не взяв с собой даже мобильного телефона
08:08, сегодня1
Оставят ли Екатеринбург без автобусов? Автор новой схемы объяснил причину паники горожан
20:31, 12.01.2017
Екатеринбурженку, осужденную за репост видео с издевательствами над детьми, посадили в карцер
20:10, 12.01.2017
В Екатеринбурге изнасилование 15-летней девушки раскрыли спустя шесть лет
19:55, 12.01.2017
Друзья убитой в Нижнем Тагиле Дарьи Зембицкой собирают деньги, чтобы помочь ее маленьким сыновьям
19:40, 12.01.2017
Изменения фасадов зданий в Екатеринбурге: как это будет и кто за это заплатит
19:20, 12.01.2017
Екатеринбуржец отсудил 246 тысяч рублей у дорожных служб за упавший на автомобиль снег
19:07, 12.01.2017
Екатеринбуржцы создали петицию против новой маршрутной схемы города
19:05, 12.01.2017
12 января в Екатеринбурге: трагическая смерть Дарьи Зембицкой и транспортная система
18:58, 12.01.2017
Власти Екатеринбурга сократили зону парковок на одну улицу
18:27, 12.01.2017
В Екатеринбурге скорая не приехала к больному ребенку с температурой 40 градусов
18:20, 12.01.2017
Кто заработал с «Нашей Газетой» на 12 января 2017 года
18:13, 12.01.2017
«Ребенка не вывели из наркоза»: в Екатеринбурге начался процесс по делу о гибели девочки после посещения стоматолога
17:23, 12.01.2017
Тагильчанка Дарья Зембицкая была еще жива, когда муж закопал ее в сугробе
17:21, 12.01.20171
ГИБДД исполнила угрозу: в Екатеринбурге ограничат автобусный маршрут из-за плохой уборки дороги
17:19, 12.01.2017
Ушел из дома с ружьем и не вернулся: в Полевском ищут 46-летнего мужчину
17:02, 12.01.2017
В Ревде и Дегтярске отменили все рейсовые автобусы
16:38, 12.01.2017
Коммерческие перевозчики подадут в суд на Администрацию Екатеринбурга из-за новой маршрутной схемы
16:15, 12.01.2017
Гороскоп для всех знаков Зодиака на 2017 год
16:00, 12.01.2017
Депутата свердловского Заксобрания лишили прав за вождение в пьяном виде
15:31, 12.01.2017
Гороскоп на неделю с 16 по 22 января 2017 года
15:25, 12.01.2017
В Екатеринбурге лопнувшее колесо троллейбуса разбило стекла в «десятке»
15:06, 12.01.2017
Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поддержал сокращение автобусных маршрутов в Екатеринбурге
14:38, 12.01.2017
И рыбка, и пчелка, и кошечка: с 2018 года все домашние животные в РФ должны быть прочипированы и занесены в реестр
14:34, 12.01.20172
Екатеринбургский бард Александр Новиков, обвиняемый в мошенничестве, покинул страну
14:04, 12.01.2017

В «Город.PRO» рассказали, когда маршруты общественного транспорта в Екатеринбурге станут понятными

В «Город.PRO» рассказали, когда маршруты общественного транспорта в Екатеринбурге станут понятными
16+
Фото: Facebook.com/Лариса Бузунова
Авторы схемы признались, что не знают о своем участии во внедрении новой маршрутной сети.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.01.2017

Директор фонда «Город.PRO» Лариса Бузунова озвучила сроки, в рамках которых будет подготовлена понятная для горожан маршрутная схема общественного транспорта Екатеринбурга. Об этом она написала 13 января 2017 года на своей странице в социальной сети.

Руководитель фонда отметила, что опубликованная в интернете схема неактуальна. Для ее понимания, пишет Бузунова, необходимо создать онлайн-приложение, а также разработать навигацию и тарифные планы.

— Все эти работы необходимо сделать к внедрению. Подождите, еще полгода впереди, не стоит паниковать сейчас. Это бессмысленно. Ну разберетесь Вы со своими новыми маршрутами в марте, а не сейчас — в чем проблема-то? — написала руководитель фонда.

Окончательный вариант маршрутной схемы с учетом замечаний горожан Бузунова пообещала опубликовать через «пару недель».

— На сегодняшний день есть полное понимание того, что необходимо сделать в минимальном и максимальном объеме и с чем подойти к внедрению 1 июля 2017 года. Внедрением занимается администрация. Где, в каких этапах мы будем участвовать и будем ли принимать участие — мне на сегодняшний день неизвестно, — признается Лариса Бузунова.

  • Также она заверила, что сокращение маршрутов не повлечет уменьшение количества автобусов, троллейбусов и трамваев.
  • В пятницу, 13 января, Администрация Екатеринбурга согласилась ответить на вопросы горожан по новой транспортной сети.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Сергей Беляев, 13.01.2017, 17:26
Тэги: Общественный транспорт, Транспорт
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»

Подпишитесь на рассылку

Коллекторы Тест Храм святой Екатерины Доска позора Сибирская язва Дети Секс Баскетбол Мультимедиа Женщины Криминал Конкурсы Транспорт Снос монастыря на Качканаре Спорт Политика Животные Волейбол Крушение самолета под Ростовом Новый год Строительство Общественный транспорт Кто заработал Суд Шоу-бизнес Экономия ДТП ЗАГС Опрос Скорая помощь Слухи Мужчины Мотоциклы История Екатеринбурга Гололед Дороги Ошибки врачей Самолет Минобороны упал в Якутии Горячее Выставки Голодовка в колонии Новости Студенты Смерть Авто Недвижимость Личное Культура Образование Школа Происшествия Новости дня Медицина Обрушение крыши на Калинина ИГИЛ Военный репортаж Парковки Психология Экономика Ту 154 В Екатеринбурге -40 градусов Взятки Дом-2 Знаменитости Фото Статистика Интернет Мода Бизнес Грипп Горящие авто История успеха Кризис и санкции Религия Необычное Дорожные воины Расстрел на Депутатской МЧС Ельцин-центр Бэби-боксы Лайфхак В Египте разбился самолет с российскими туристами Грипп в Екатеринбурге Взрыв ЧМ-2018 Убийство в Рахмангулово Искусство Деньги Здоровье Хэллоуин-2015 Позитив Интервью Туризм ВУЗ ГИБДД Расписание Дело Пьянкова Пусть говорят Производство Красота Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Отношения Катастрофа Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка ЖКХ Приговор Лошагину Репортаж Скандал с Новиковым Биатлон Пожар Скандалы Рейтинг Розыск Эксклюзив Новости России Мировые новости Отдых СМИ Жизнь в городе Хоккей Отключение света Уралмаш, Эльмаш Афиша Видео Путин Погода Война ритуальных агентств Развлечения Ловец покемонов Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Приостановка полетов в Египет Мистика Музыка Расстрел Футбол Корь Растения Высокие технологии Еда Рецензия Самолет Семья

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru