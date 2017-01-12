В «Город.PRO» рассказали, когда маршруты общественного транспорта в Екатеринбурге станут понятными

Авторы схемы признались, что не знают о своем участии во внедрении новой маршрутной сети.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.01.2017

Директор фонда «Город.PRO» Лариса Бузунова озвучила сроки, в рамках которых будет подготовлена понятная для горожан маршрутная схема общественного транспорта Екатеринбурга. Об этом она написала 13 января 2017 года на своей странице в социальной сети.

Руководитель фонда отметила, что опубликованная в интернете схема неактуальна. Для ее понимания, пишет Бузунова, необходимо создать онлайн-приложение, а также разработать навигацию и тарифные планы.

— Все эти работы необходимо сделать к внедрению. Подождите, еще полгода впереди, не стоит паниковать сейчас. Это бессмысленно. Ну разберетесь Вы со своими новыми маршрутами в марте, а не сейчас — в чем проблема-то? — написала руководитель фонда.

Окончательный вариант маршрутной схемы с учетом замечаний горожан Бузунова пообещала опубликовать через «пару недель».

— На сегодняшний день есть полное понимание того, что необходимо сделать в минимальном и максимальном объеме и с чем подойти к внедрению 1 июля 2017 года. Внедрением занимается администрация. Где, в каких этапах мы будем участвовать и будем ли принимать участие — мне на сегодняшний день неизвестно, — признается Лариса Бузунова.