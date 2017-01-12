И ни девушки, ни авто: в Каменске-Уральском судебный пристав после флирта забрала арестованную машину

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.01.2017

В Каменске-Уральском судебный пристав , чтобы изъять арестованный автомобиль, познакомилась с его владельцем в социальных сетях, представившись очаровательной девушкой.

Как написали в «КП-Екатеринбург», у местной жительницы за долги арестовали автомобиль. Но чтобы у нее не забрали машину, женщина поменяла ее на другую. Новым владельцем стал 19-летний молодой человек, тоже проживающий в Каменске.

Чтобы забрать арестованный автомобиль и продать его за долги, судебный пристав пошла на хитрость. Она зарегистрировалась в соцсети не под своим именем, выложила фотографии красивой молодой девушки и познакомилась с новым хозяином авто.

— Какие у тебя красивые машины на фотографиях, это твои? — таким сообщением начала она свою «работу».

Молодой человек не устоял перед очаровательной красоткой, предложил встретиться и покататься с ним.

— Мы занимались поиском автомобиля должницы, у которой были непогашенные кредиты. Машина была арестована. Но женщина ее тут же обменяла на другой автомобиль у 19-летнего молодого человека. О новом владельце мы узнали по штрафам, которые приходили в ГИБДД, — рассказали «КП-Екатеринбург» в отделении судебных приставов Каменского-Уральского.

В итоге на свидание с новым хозяином арестованного автомобиля вместо флиртующей девушки приехала сама судебный пристав, которая и изъяла арестованную машину. А романтик из соцсетей остался и без девушки, и без автомобиля.