В Нижнем Тагиле арестовали подозреваемого в убийстве Дарьи Зембицкой

Бывшего мужа убитой отправили за решетку на два месяца.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.01.2017

В Нижнем Тагиле суд постановил арестовать на два месяца Сергея Какшина, подозреваемого в убийстве Дарьи Зембицкой, чье тело нашли 12 января в сугробе за городом, сообщает ЕТВ.

В Нижнем Тагиле суд избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве экс-жены

36-летнего Сергея Какшина, бывшего мужа убитой, отправили за решетку на два месяца. В скором времени мужчине предъявят обвинение в убийстве. Ранее стало известно, что Дарья погибла от удушения - такие результаты показало вскрытие тела, однако официальные результаты экспертизы будут известны только через месяц.

Мужчина убил бывшую супругу и закопал в снегу

Дарья Зембицкая, 25-летняя мать двоих детей, пропала 9 января. Женщина вышла во двор к своей машине, возле которой между Дарьей и Сергеем произошел конфликт на почве ревности. Мужчина набросился на бывшую жену с кулаками, затем посадил в свой автомобиль и вывез на Серебрянский тракт, где закопал в сугробе. Когда именно наступила смерть женщины, пока неизвестно.

Сергей признался в убийстве правоохранительным органам и показал место, где он бросил экс-супругу. Похороны Дарьи состоятся завтра, 14 января.

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