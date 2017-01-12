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Родные назвали день прощания с трагически погибшей тагильчанкой Дарьей Зембицкой

Родные назвали день прощания с трагически погибшей тагильчанкой Дарьей Зембицкой
16+
Фото: из личного архива Дарьи ВКонтакте
Девушку похоронят на Рогожинском кладбище.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.01.2017

В субботу, 14 января, в Нижнем Тагиле пройдут похороны Дарьи Зембицкой, тело которой было найдено в сугробе. Ее родные выбрали для церемонии Рогожинское кладбище. 
 
Как написал «Уралинформбюро», прощание с 27-летней тагильчанкой состоится 14 января в ритуальном комплексе «Реквием» на Юности, 5.

— Большое спасибо за вашу поддержку и сочувствие, за вашу помощь! Спасибо за теплоту ваших сердец, что так много людей не осталось равнодушными к нашему несчастью, — написала сестра погибшей Екатерина во «ВКонтакте».

  • Друзья Дарьи собирают деньги, чтобы помочь ее маленьким сыновьям, оставшимся и без матери, и без отца.
  • Тагильчанка Дарья Зембицкая пропала 9 января 2017 года. Она ушла прогреть машину и не вернулась. 
  • По подозрению в убийстве был задержан ее 36-летний бывший супруг Сергей Какшин. Он не прошел проверку на «детекторе лжи» и в конце концов признался, что избил ее, закопал и увез на трассу.
  • Есть версия, что девушка была еще жива, когда Какшин бросил ее в сугробе.

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Марина Подкорытова, 13.01.2017, 11:50
Тэги: Происшествия, Смерть, Женщины
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