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Из Екатеринбурга уйдет 700 автобусов: чиновники рассказали, на чем будут ездить пассажиры

Из Екатеринбурга уйдет 700 автобусов: чиновники рассказали, на чем будут ездить пассажиры
16+
Фото: архив НАШЕЙ
Чиновники рассматривают также внедрение повременного тарифа на поездки.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.01.2017

Новую маршрутную сеть Екатеринбурга должны покинуть порядка 700 автобусов. Об этом 13 января 2016 года на круглом столе сказал заместитель главы Администрации Екатеринбурга Евгений Липович, сообщает официальный портал города.

Автобус уйдет, трамвай останется

— У нас планируется значительное сокращение пневмоколесного транспорта в виде автобусов за счет оптимизации маршрутов. Порядка 700 машин должно из города исчезнуть, — сказал Липович.

По его словам, спрос с перевозчиков, которые намерены работать в Екатеринбурге, будет строже. В первую очередь претензии будут предъявляться к компаниям, в которых автобусы не проходят качественный осмотр.

Число трамваев и троллейбусов чиновник пообещал оставить прежним.

Общественный транспорт должен стать предсказуемым

Объясняя причины оптимизации маршрутной сети, Евгений Липович напомнил, что с 2009 года коммерческие автобусы работают в единой сети. Из-за этого произошло увеличение числа направлений и дублирование маршрутов.

— Мы ожидали, что конкуренция выразится в улучшении качества сервиса, внедрении технологий, но вместо этого водители начали устраивать гонки, — сказал чиновник.

Существующая маршрутная сеть, считает замглавы Администрации города, в 5-6 раз больше, по сравнению с другими крупными городами страны и мира.

— Наша стратегическая задача - сделать так, чтобы как можно больше людей предпочитали поездки на общественном транспорте поездкам на своем автомобиле. Чтобы добиться этого, мы должны сделать общественный транспорт предсказуемым, то есть человек должен точно знать, что прибудет на нем в точку назначения быстрее, чем на машине, — пояснил замглавы Администрации города.

  • Согласно нововведениям, с 1 июля 2017 года в Екатеринбурге отменят 87 автобусных маршрутов, но взамен организуют еще 45. Также власти планируют сократить 18 из 30 трамвайных и 8 из 19 троллейбусных маршрутов. Общая протяженность маршрутной сети в городе сократится с 4 246 до 1 604 км.
  • Также власти города рассматривают возможность введения повременного тарифа на поездки в общественном транспорте. Для этого планируется использовать «Е-КАРТЫ» или ввести одноразовые электронные карты.
  • 12 января 2017 года некоторые коммерческие перевозчики Екатеринбурга пригрозили подать в суд на Администрацию города из-за новых условий допуска на маршрутную сеть город.
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Сергей Беляев, 13.01.2017, 18:48
Тэги: Общественный транспорт, Транспорт
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