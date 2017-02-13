Арбитражный суд арестовал землю под ЖК «Первый Николаевский» в Екатеринбурге

Генподрядчик временно лишился земли из-за задолженности по кредиту.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.02.2017

Арбитражный суд Свердловской области арестовал два земельных участка в Екатеринбурге, на которых велось строительство ЖСК «Первый Николаевский». Об этом стало известно 13 февраля 2017 года из материалов в картотеке суда.

Как следует из документов, с заявлением об аресте участков в суд обратился Сбербанк. В январе 2013 года генподрядчик комплекса ООО «Уктусстрой» взял в банке кредит на сумму 1,3 млрд рублей. Для получения займа генподрядчик заложил два участка на улице 3-го Интернационала.

В течение трех лет ООО «Уктусстрой» так и не смогло расплатиться со Сбербанком. В попытке взыскать задолженность финансовая организация обратилась в третейский суд.

Как выяснилось, в строительстве «Первого Николаевского» участвовала не одна фирма. В итоге ООО «Уктусстрой» оказалось в числе многочисленного количества ответчиков: ООО «Архпроект», ООО «Домстрой», ЖСК «Первый Николаевский». Для того, чтобы не потерять участки, являющиеся обеспечением залога, Сбербанк попросил суд арестовать земли.

Отметим, что генподрядчик имеет долги не только перед банком. Картотека суда буквально завалена исками в адрес ООО «Уктусстрой». Так, Администрация Екатеринбурга требует с компании 2 млн 176 тысяч рублей. Задолженность, по всей видимости, сложилась из-за неоплаты аренды земли.