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Арбитражный суд арестовал землю под ЖК «Первый Николаевский» в Екатеринбурге

Арбитражный суд арестовал землю под ЖК «Первый Николаевский» в Екатеринбурге
16+
Фото: НП «Уралэнергостройкомплекс»
Генподрядчик временно лишился земли из-за задолженности по кредиту.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.02.2017

Арбитражный суд Свердловской области арестовал два земельных участка в Екатеринбурге, на которых велось строительство ЖСК «Первый Николаевский». Об этом стало известно 13 февраля 2017 года из материалов в картотеке суда.

Как следует из документов, с заявлением об аресте участков в суд обратился Сбербанк. В январе 2013 года генподрядчик комплекса ООО «Уктусстрой» взял в банке кредит на сумму 1,3 млрд рублей. Для получения займа генподрядчик заложил два участка на улице 3-го Интернационала.

В течение трех лет ООО «Уктусстрой» так и не смогло расплатиться со Сбербанком. В попытке взыскать задолженность финансовая организация обратилась в третейский суд.

Как выяснилось, в строительстве «Первого Николаевского» участвовала не одна фирма. В итоге ООО «Уктусстрой» оказалось в числе многочисленного количества ответчиков: ООО «Архпроект», ООО «Домстрой», ЖСК «Первый Николаевский». Для того, чтобы не потерять участки, являющиеся обеспечением залога, Сбербанк попросил суд арестовать земли.

Отметим, что генподрядчик имеет долги не только перед банком. Картотека суда буквально завалена исками в адрес ООО «Уктусстрой». Так, Администрация Екатеринбурга требует с компании 2 млн 176 тысяч рублей. Задолженность, по всей видимости, сложилась из-за неоплаты аренды земли.

  • Первую очередь ЖК «Первый Николаевский», которая состояла из домов высотой в 25 и 14 этажей, в Екатеринбурге начали строить в марте 2013 года и обещали сдать в третьем квартале 2015 года.
  • К сентябрю 2015 года готовность первой очереди составляла 75%, и на этом строительство затормозилось. К февралю 2016 года дольщики уже опасались, что ЖСК «Первый Николаевский» пополнит число долгостроев Екатеринбурга. Летом 2016 года стройка на улице 3-го Интернационала встала. Под угрозой остаться без квартир оказались около 600 дольщиков.
  • Впервые о строительстве ЖСК «Первый Николаевский» заявило некоммерческое партнерство (НП) «Уралэнергостройкомплекс», которое возглавляет депутат Екатеринбургской гордумы Игорь Плаксин. Народный избранник также фигурирует среди ответчиков в третейском суде по иску Сбербанка.
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Сергей Беляев, 13.02.2017, 20:13
Тэги: Суд, Деньги, Строительство
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