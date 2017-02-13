Футбольная фан-зона в ЦПКиО обойдется в 120 миллионов рублей

Строительство должно быть завершено в ноябре 2017 года.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.02.2017

В Екатеринбурге объявили о планах организации фан-зоны к чемпионату мира по футболу 2018 года. Об окончании конкурса на проведение соответствующих работ сегодня было объявлено на сайте госзакупок.

Реконструкцией фан-зоны в Екатеринбурге займется ЗАО «Специализированное монтажное управление № 5». За 120 миллионов рублей компания должна выполнить работы на участке в 2,2 гектара в ЦПКиО имени Маяковского.

Известно, что зона для фанатов расположится с северной стороны от Детской железной дороги. На ее территории будут смонтированы сцена с медиаэкраном, медиацентр, трибуны для VIP-гостей, фуд-корт с торговыми палатками и велопарковки.

Одновременно на территории фан-зоны могут находиться около 17 тысяч человек.

Там же будет расположен экран площадью 60 квадратных метров, который будет предназначен для транслирования матчей чемпионата.

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