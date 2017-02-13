Руслана Соколовского выпустили под домашний арест

Срок ареста ловца покемонов истекал 22 февраля.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.02.2017

Сегодня, 13 февраля, Руслан Соколовский, который обвиняется в экстремизме и оскорблении чувств верующих, был помещен под домашний арест после нескольких месяцев пребывания в СИЗО. Суд принял ходатайство следствия об изменении меры пресечения. В пресс-службе Свердловского областного суда сообщили, что нынешняя мера пресечения сохранится до 1 марта нынешнего года.

Соколовский отправился в следственный изолятор в октябре 2016 года после того, как сотрудники ГУФСИН зафиксировали нарушение режима домашнего ареста: к Соколовскому в гости пришла его девушка. Арест продлился до 19 января 2017 года, однако на очередном заседании было решено сохранить меру пресечения до 22 февраля.

Кроме того, в ходе очередного обыска в квартире Соколовского была найдена авторучка китайского производства с функцией видеозаписи, после чего блогер получил новое обвинение – на этот раз в незаконном обороте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации (ч. 1 статьи 138 УК РФ).