В Екатеринбурге живут Джек Дэниэлс и Люцифер: горожане все чаще меняют простые имена на странные

На то, чтобы «наиграться» им хватает около года.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.02.2017

Жители Екатеринбурга чаще меняют имена, фамилии и отчества на странные сочетания ради забавы. Также это делают представители творческих профессий, которые работают под псевдонимами. Причем, зачастую они ходят с новыми данными в паспортах не более одного года, об этом сегодня, 13 февраля, рассказала НАШЕЙ заместитель начальника Управления ЗАГС по Свердловской области Лариса Никонова.

- Справедливости ради надо сказать, что на эту забаву людям хватает одного года. Потом они сталкиваются со всяческими трудностями при оформлении документов. Очень трудно в этих случаях бывает сменить обратно. Мы считаем, что фамилию имеет смысл менять только когда она действительно неблагозвучная, - отметила Лариса Никонова.

Так, в 2016 году свердловчане и свердловчанки пожелали, чтобы их называли Царь, Король, Барон, Лорд, Рокфеллер и О Коннор. В качестве фамилий они выбрали прилагательные Красивая, Счастливая, Удачливая, Роскошная, Великая, Великолепная, Везучая, Мудрый и Почтеннейший.

- Иван сменил имя на Тамервал, Дмитрий на Хенара, Контантин на Костас, Ренат на Люцифер. Андрей Валерьевич стал Андреем Иваньевичем, Валентина Петровна сменила имя и фамилию на Ладомиру Дорассветовну, Евгений Николаевич на Джека Дэниэлса, Дмитрий Петрович на Даниэля Поль Мариана, Ирина Алексеевна на Джессику Джон, - добавила представитель ЗАГСа.

Пароли, явки, адреса (то есть, районы, где живут эти люди и адреса ЗАГСов, которые зарегистрировали изменения) сотрудники по этическим соображениям не разглашают.