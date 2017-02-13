В Екатеринбурге живут Джек Дэниэлс и Люцифер: горожане все чаще меняют простые имена на странные

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.02.2017
Жители Екатеринбурга чаще меняют имена, фамилии и отчества на странные сочетания ради забавы. Также это делают представители творческих профессий, которые работают под псевдонимами. Причем, зачастую они ходят с новыми данными в паспортах не более одного года, об этом сегодня, 13 февраля, рассказала НАШЕЙ заместитель начальника Управления ЗАГС по Свердловской области Лариса Никонова.
- Справедливости ради надо сказать, что на эту забаву людям хватает одного года. Потом они сталкиваются со всяческими трудностями при оформлении документов. Очень трудно в этих случаях бывает сменить обратно. Мы считаем, что фамилию имеет смысл менять только когда она действительно неблагозвучная, - отметила Лариса Никонова.
Так, в 2016 году свердловчане и свердловчанки пожелали, чтобы их называли Царь, Король, Барон, Лорд, Рокфеллер и О Коннор. В качестве фамилий они выбрали прилагательные Красивая, Счастливая, Удачливая, Роскошная, Великая, Великолепная, Везучая, Мудрый и Почтеннейший.
- Иван сменил имя на Тамервал, Дмитрий на Хенара, Контантин на Костас, Ренат на Люцифер. Андрей Валерьевич стал Андреем Иваньевичем, Валентина Петровна сменила имя и фамилию на Ладомиру Дорассветовну, Евгений Николаевич на Джека Дэниэлса, Дмитрий Петрович на Даниэля Поль Мариана, Ирина Алексеевна на Джессику Джон, - добавила представитель ЗАГСа.
Пароли, явки, адреса (то есть, районы, где живут эти люди и адреса ЗАГСов, которые зарегистрировали изменения) сотрудники по этическим соображениям не разглашают.
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Всего в 2016 году в ЗАГСы Екатеринбурга поступила 1 тысяча 41 заявление от горожан, которые захотели сменить имя или фамилию.
- Граждане имеют право сменить имя, фамилию или отчества только после того, как им исполнится 14 лет. Сейчас выбор новых имен практически не ограничен. Исключения составляют аббревиатуры, символы и цифры.
- Представители свердловских ЗАГСов также отметили, что необычные имена чаще всего выбирают и дают своим детям жители крупных городов, таких как Екатеринбург. В сельских местностях такие эксперименты не практикуют.
- О самых модных и эпатажных именах для новорожденных в 2016 году читайте по ссылке.