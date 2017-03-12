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Блогер Илья Варламов похвалил Екатеринбург и Челябинск, назвав их «настоящими мегаполисами»

Блогер Илья Варламов похвалил Екатеринбург и Челябинск, назвав их «настоящими мегаполисами»
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Фото: Митя Алешковский, wikimedia.org
Одним из главных признаков настоящего города, по его мнению, является открытость внешнему миру.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.03.2017

Блогер Илья Варламов в своем ЖЖ разместил пост о том, чем отличаются города. Одни, по его мнению, «глубоко провинциальные, большие деревни», а есть «прогрессивные, настроенные на развитие». 
 
В итоге в своем посте он похвалил Екатеринбург и Челябинск. 

— Люди ошибочно думают, что все города в России одинаковые. Понятно, что есть Москва и Питер, но вся остальная Россия не менее интересна для изучения. И города очень разные не только по архитектуре, но и по характеру жителей. Есть города глубоко провинциальные, большие деревни. А есть прогрессивные, настроенные на развитие. Вот Тула — город глубоко провинциальный, а Челябинск или Екатеринбург, наоборот, настоящий город! Саранск — деревня, а Омск, напротив, город несмотря ни на что, — написал в ЖЖ Варламов.

Он также отметил признаки настоящих городов: открытость внешнему миру, готовность учиться у настоящих специалистом, приветливость к приезжим, внимательность к «содержанию обертки», нормальная реакция на критику. По мнению блогера, все эти факты есть и в Екатеринбурге.

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Марина Подкорытова, 13.03.2017, 08:35
Тэги: Знаменитости, Интернет, Жизнь в городе
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