Боец без правил избежал уголовного дела за нападение на редактора екатеринбургского журнала

В отношении Егора Щенникова возбудили уголовное дело.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.03.2017
В Екатеринбурге не стали возбуждать уголовное дело в отношении Егора Щенникова, который в одном из баров города разбил голову главному редактору журнала «Кураж» Анастасии Зониной.
Инцидент произошел в январе 2017 года в баре On Bar на улице Радищева, где проходило закрытое мероприятие. Тогда Егор разбил Анастасии голову, кинув в нее стакан, а затем уронил на нее кальян. Женщина обратилась с заявлением в полицию, в итоге правоохранительные органы возбудили административное, а не уголовное, дело.
Сейчас полиция разыскивает 31-летнего мужчину, которому гозит штраф до 30 тысяч рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы до 120 часов, сообщает Е1.ru.
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После инцидента Егор позвонил Анастасии и предложил обсудить компенсацию ущерба. При этом мужчина заявил, что ничего не помнит. Стороны назначили встречу, однако Егор в последний момент отказался встречаться с пострадавшей.
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Щенников был судим за мошенничество в особо крупных размерах - у него имеется один условный срок и два реальных. Сейчас у Егора собственный бизнес, он является директором компани по техобслуживанию и ремонту транспорта. Увлекается спортом и боями без правил.