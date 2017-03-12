Боец без правил избежал уголовного дела за нападение на редактора екатеринбургского журнала

В отношении Егора Щенникова возбудили уголовное дело.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.03.2017

В Екатеринбурге не стали возбуждать уголовное дело в отношении Егора Щенникова, который в одном из баров города разбил голову главному редактору журнала «Кураж» Анастасии Зониной.

Инцидент произошел в январе 2017 года в баре On Bar на улице Радищева, где проходило закрытое мероприятие. Тогда Егор разбил Анастасии голову, кинув в нее стакан, а затем уронил на нее кальян. Женщина обратилась с заявлением в полицию, в итоге правоохранительные органы возбудили административное, а не уголовное, дело.

Сейчас полиция разыскивает 31-летнего мужчину, которому гозит штраф до 30 тысяч рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы до 120 часов, сообщает Е1.ru.