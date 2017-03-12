Большегрузам запретят ездить по трассам Свердловской области

Ограничения будут действовать с 16 апреля по 31 августа.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.03.2017
На дорогах Свердловской области ограничат движение фур, сообщили в департаменте информполитики губернатора 13 марта.
Тяжелым грузовикам ограничат движение по областным автотрассам, чтобы избежать повреждения дорог в период неблагоприятной погоды. Запрет будет действовать с 16 апреля по 15 мая, исключения будут сделаны для большегрузов, которые осуществляют международную перевозку грузов, для пассажирских автобусов, перевозки продуктов, животных, лекарств, топлива, семян, удобрений, почты, грузов для ликвидации стихийных бедствий, дорожной техники, материалов для ремонтных работ.
Кроме этого, запрет не распространяется на передвижение транспорта федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба.
С 16 мая по 31 августа 2017 года будут введены ограничения для движения большегрузов по асфальтобетонным дорогам, если температура воздуха днем превышает плюс 32 градуса. Под ограничение не попадают автобусные пассажироперевозки, транспортировка грузов для ликвидации стихийных бедствий, перевозка дорожной техники и материалов для аварийно-восстановительных работ или ремонта.
- В этот период движение большегрузов по асфальтобетонным трассам возможно в ночное время с 22.00 до 10.00 часов.
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