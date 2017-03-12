В Екатеринбург придет похолодание: на этой неделе ожидаются заморозки, но будет солнечно

Самым холодным днем станет среда.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.03.2017

В Екатеринбурге на этой неделе, по прогнозам синоптиков, ожидаются заморозки: в среду, 15 марта, температура упадет до -11-15 градусов. Зато неделя будет солнечной и без осадков

Как сообщает портал Gismeteo, 13 марта, в понедельник, в Екатеринбурге днем потеплеет до +2, осадков не ожидается, весь день будет солнечным. К вечеру похолодает до -5.

14 марта, во вторник, будет уже прохладнее: днем до +1 вечером и ночью похолодает до -7 градусов. Возможен небольшой снег к вечеру.

В среду, 15 марта, утром и вечером будет холодно, -11, ночью даже столбик термометра в некоторых районах может упасть до -15 градусов. Днем ожидается около ноля.

В четверг, 16 марта, температура вновь повысится, днем плюсовая, к вечеру по-прежнему -5-7. Без осадков.

В пятницу, 17 марта, днем потеплеет уже до +6 градусов. День обещают солнечным и без осадков.

В субботу, 18 марта, днем обещают +4, вечером до -8. В воскресенье, 19 марта, днем +3, ночью и вечером -8.

Главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко подтвердила, что неделя будет довольно теплой и солнечно, а в среду будут заморозки, особенно ночью. По ее предположениям, третья декада марта будет не очень комфортной.