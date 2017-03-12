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В Екатеринбург придет похолодание: на этой неделе ожидаются заморозки, но будет солнечно

В Екатеринбург придет похолодание: на этой неделе ожидаются заморозки, но будет солнечно
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Фото: Марина Подкорытова/«Наша Газета»
Самым холодным днем станет среда.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.03.2017

В Екатеринбурге на этой неделе, по прогнозам синоптиков, ожидаются заморозки: в среду, 15 марта, температура упадет до -11-15 градусов. Зато неделя будет солнечной и без осадков
 
Как сообщает портал Gismeteo, 13 марта, в понедельник, в Екатеринбурге днем потеплеет до +2, осадков не ожидается, весь день будет солнечным. К вечеру похолодает до -5.
 
14 марта, во вторник, будет уже прохладнее: днем до +1 вечером и ночью похолодает до -7 градусов. Возможен небольшой снег к вечеру.
 
В среду, 15 марта, утром и вечером будет холодно, -11, ночью даже столбик термометра в некоторых районах может упасть до -15 градусов. Днем ожидается около ноля.
 
В четверг, 16 марта, температура вновь повысится, днем плюсовая, к вечеру по-прежнему -5-7. Без осадков.
 
В пятницу, 17 марта, днем потеплеет уже до +6 градусов. День обещают солнечным и без осадков.
 
В субботу, 18 марта, днем обещают +4, вечером до -8. В воскресенье, 19 марта, днем +3, ночью и вечером -8.
 
Главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко подтвердила, что неделя будет довольно теплой и солнечно, а в среду будут заморозки, особенно ночью. По ее предположениям, третья декада марта будет не очень комфортной.
 
  • 14 марта считалось всегда летоуказателем: каков день, таково и лето. В это время начинают дуть достаточно сильные «подсвистывающие» ветры, которые часто возникают весной. Говорят: «Евдокию Весна-краснолетечко жаркое несла» или «Пришли весенние Евдокеи– принесли мужикам аграрные затеи». 
  • 16 марта нельзя после заката брать и давать в долг деньги и хлеб – весь год в долгах будешь. Если в этот день умыться до восхода солнца водой, в которой лежало яйцо и серебряный предмет, – весь год будешь молодой и красивой.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Марина Подкорытова, 13.03.2017, 10:00
Тэги: Погода, Жизнь в городе
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