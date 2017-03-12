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Сточные воды могут затопить улицы Екатеринбурга этой весной

Сточные воды могут затопить улицы Екатеринбурга этой весной
16+
Фото: Дмитрий Шевалдин
Это произойдет, если канализация не справится с обилием снега.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.03.2017

В Екатеринбурге из-за обилия снегопадов минувшей зимой может переполниться хозяйственно-бытовая канализация, сообщили в пресс-службе «Водоканала» 13 марта. 
 
Переполнение канализации может привести к затоплению сточными водами улиц Екатеринбурга. Количество снега, который выпал в городе прошедшей зимой, на 10-15 процентов больше по сравнению с прошлым годом. Поэтому объем ливневых и талых вод, которые нелегально сбрасываются в хозяйственно-бытовую канализацию, может превысить обычные показатели на 30-50 процентов.
 
Сточные воды на улицах Екатеринбурга могут стать причиной нарушения санитарно-эпидемиологической обстановки, сообщают в Водоканале. Кроме этого, переполнение канализации увеличит нагрузку на насосные станции, что чревато авариями и ростом расходов на водоотведение. 
  • В связи с этой ситуацией «Водоканал» обратился с просьбой к собственникам и арендаторам территорий в городе убирать и увозить снег, чтобы избежать паводка. 
  • Ранее гидрологи дали предварительный прогноз по паводку в Свердловской области. Специалисты ожидают, что паводок в 2017 году на Урале будет около нормы или выше ее. 

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Маша Шмурыгина, 13.03.2017, 16:32
Тэги: ЖКХ, Погода
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