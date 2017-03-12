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Цена за исследование – почти два миллиона рублей: ученые рассказали, как будут изучать грязь в Екатеринбурге

Цена за исследование – почти два миллиона рублей: ученые рассказали, как будут изучать грязь в Екатеринбурге
16+
Фото: facebook.com/slava.ptrk
Исследования продлятся до конца 2017 года.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.03.2017

Поиски источника грязи в городе власти Екатеринбурга начнут в конце марта. К этому времени администрация планирует заключить договор с учеными Уро РАН, которые займутся исследованием. Об этом сегодня, 13 марта, НАШЕЙ рассказал председатель комитета по экологии и природопользованию Администрации Екатеринбурга Егор Свалов.

– Ни копейки денег из бюджета на исследование грязи ранее не выделялось. Я ни разу не видел научного исследования по этой тематике. Поэтому мы посчитали необходимым провести анализ той ситуации, которая в городе складывается. Исследование даст некую рекомендацию и выстроит приоритеты. Мы хотим понять, что мы должны сделать, – заявил Егор Свалов.

В рамках исследования специалисты отберут пробы грязи на шести площадках. Их адреса уже известны: это улицы Смазчиков, Краснолесья, Маршала Жукова, Родонитовая, Фрунзе и Машиностроителей.

Планируется, что на этих площадках возьмут пробы дорожной пыли с проезжей части, грунта с газона, отделяющего дорогу от тротуара, самого тротуара, грязи из проездов во дворах, несанкционированных парковок и детских площадок. После этого пробы должны пройти основательную подготовку, где их разделят на фракции по размеру частиц. Затем их отправят на минералогический анализ, на котором установят происхождение грязи. Кроме того, в каждой частице эксперты измерят содержание тяжелых металлов.

В сборе проб, возможно, задействуют студентов УрФУ. По крайней мере, у чиновников есть предварительная договоренность о предоставлении волонтеров.

– Проблемой грязи можно заниматься именно научными методами. У нас уже был опыт: мы изучали грунты Екатеринбурга. Был отобран большой объем проб и получен интересный результат, что в грязевых отложениях происходит концентрирование металлов. Для нас это будет интересная научная задача. Екатеринбург достаточно уникальный город в этом отношении. Это миллионник с достаточно суровыми климатическими условиями. Здесь и холод, и снег, и перепады температур с переходом через ноль. На среду идет и климатическое, и антропогенное воздействие, – отметил заместитель директора по научным вопросам Института промышленной экологии Уро РАН Илья Ярмошенко.

  • 9 марта этого года завершился конкурс на заключение договора по исследованию грязи. Заявку подала всего одна организация – Институт промышленной экологии УрО РАН. Если заявленный участник отвечает требованиям, то законодательство позволяет заключить с ним контракт, даже несмотря на то, что это единственный участник.
  • Исследования екатеринбургской грязи продлятся до конца 2017 года. Их результаты должны появиться в декабре. В рамках исследования эксперты проанализируют пробы грязи, отобранные во все четыре сезона. 
  • Стоимость исследования грязи в Екатеринбурге оценили в 1 миллион 890 тысяч рублей.
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Юнна Зузенкова, 13.03.2017, 15:00
Тэги: Эксклюзив
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