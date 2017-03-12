Слишком мало платят: в Екатеринбурге водителей общественного транспорта собирают на митинг

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.03.2017
В Екатеринбурге 28 марта 2017 года пройдет митинг с участием работников муниципальных транспортных предприятий, сообщается 13 марта на сайте свердловского профсоюза сотрудников автотранспорта и дорожного хозяйства.
Как профсоюз обивал пороги
Причиной для проведения митинга, говорят организаторы, стала «кризисная ситуация в муниципальных предприятиях». Речь идет о ЕМУП «Муниципальное объединение автобусных предприятий» и Трамвайно-троллейбусном управлении.
В МОАП, по данным профсоюза, работникам задерживают зарплату. Так, за декабрь 2016 года выплаты завершились лишь 31 января 2017 года. В ТТУ провели сокращение штата и снизили премии работникам за январь на 50%.
— В результате многолетнего хронического недофинансирования, неполной оплаты транспортной работы по перевозке пассажиров, у муниципальных пассажирских предприятий накоплена миллиардная кредиторская задолженность, — говорится в сообщении профсоюза.
К настоящему времени у муниципальных пассажирских предприятий накоплена кредиторская задолженность в размере 1 млрд рублей.
О проблемах в МОАП и ТТУ ставили в известность и городских, и областных чиновников. Отправлялось обращение губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву, но ответа от него профсоюз не получил.
Чтобы водители не устроили бунт
Как полагают в профсоюзе в сложившейся ситуации сотрудники предприятий могут устроить стихийные акции.
Для того, чтобы избежать бунта, профсоюз решил вывести водителей и кондукторов на санкционированную акцию на площади Обороны.
28 марта на митинге будут выдвинуты требования: остановить сокращения в муниципальных предприятиях, прекратить задержку заработной платы и увеличить оклад сотрудников «до уровня не ниже средней заработной платы по Свердловской области».
Хроники беды
О кризисе в муниципальных транспортных предприятиях чиновники и депутаты говорят с 2014 года. До весны 2016 года вину за убытки в МОАП и ТТУ городские власти возлагали на руководство региона.
В 2011 году областные власти и муниципалитет на фоне массовых протестов против монетизации льгот договорились разделить расходы на пенсионеров пополам. С того времени, как утверждает Администрация Екатеринбурга, областные власти денег на проезд льготников города не давали. Это, говорили чиновники, и стало основной причиной убытков транспортных предприятий.
Регулярное повышение стоимости проезда, как признавали городские власти, особого эффекта не приносило. С 1 февраля 2017 года в два раза был увеличен размер безлимитного проездного для льготников.
Из-за убытков коммерческие перевозчики до настоящего времени подают иски в суд на Администрацию города, требуя вернуть долг за провоз пенсионеров.
С начала 2017 года поставщики электроэнергии несколько раз грозили отключить трамваи и троллейбусы от питания за долги. В конфликт пришлось вмешаться прокуратуре.
Для снижения объема убытков Администрация Екатеринбурга пыталась провести к 1 июля 2017 года транспортную реформу. В ее рамках планировалось избавить город от дублирующих маршрутов и ввести пересадочную систему. За счет этого планировалось сэкономить 2 млрд рублей.
- После массовых протестов со стороны населения чиновники отложили реформу.
- Напомним, что 31 января 2017 года на площади Обороны проходила акция протеста против внедрения транспортной реформы в Екатеринбурге.