Слишком мало платят: в Екатеринбурге водителей общественного транспорта собирают на митинг

В муниципальных предприятиях задерживают зарплату и сокращают персонал.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.03.2017

В Екатеринбурге 28 марта 2017 года пройдет митинг с участием работников муниципальных транспортных предприятий, сообщается 13 марта на сайте свердловского профсоюза сотрудников автотранспорта и дорожного хозяйства.

Как профсоюз обивал пороги

Причиной для проведения митинга, говорят организаторы, стала «кризисная ситуация в муниципальных предприятиях». Речь идет о ЕМУП «Муниципальное объединение автобусных предприятий» и Трамвайно-троллейбусном управлении.

В МОАП, по данным профсоюза, работникам задерживают зарплату. Так, за декабрь 2016 года выплаты завершились лишь 31 января 2017 года. В ТТУ провели сокращение штата и снизили премии работникам за январь на 50%.

— В результате многолетнего хронического недофинансирования, неполной оплаты транспортной работы по перевозке пассажиров, у муниципальных пассажирских предприятий накоплена миллиардная кредиторская задолженность, — говорится в сообщении профсоюза.

К настоящему времени у муниципальных пассажирских предприятий накоплена кредиторская задолженность в размере 1 млрд рублей.

О проблемах в МОАП и ТТУ ставили в известность и городских, и областных чиновников. Отправлялось обращение губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву, но ответа от него профсоюз не получил.

Чтобы водители не устроили бунт

Как полагают в профсоюзе в сложившейся ситуации сотрудники предприятий могут устроить стихийные акции.

Для того, чтобы избежать бунта, профсоюз решил вывести водителей и кондукторов на санкционированную акцию на площади Обороны.

28 марта на митинге будут выдвинуты требования: остановить сокращения в муниципальных предприятиях, прекратить задержку заработной платы и увеличить оклад сотрудников «до уровня не ниже средней заработной платы по Свердловской области».

Хроники беды

О кризисе в муниципальных транспортных предприятиях чиновники и депутаты говорят с 2014 года. До весны 2016 года вину за убытки в МОАП и ТТУ городские власти возлагали на руководство региона.

В 2011 году областные власти и муниципалитет на фоне массовых протестов против монетизации льгот договорились разделить расходы на пенсионеров пополам. С того времени, как утверждает Администрация Екатеринбурга, областные власти денег на проезд льготников города не давали. Это, говорили чиновники, и стало основной причиной убытков транспортных предприятий.

Регулярное повышение стоимости проезда, как признавали городские власти, особого эффекта не приносило. С 1 февраля 2017 года в два раза был увеличен размер безлимитного проездного для льготников.

Из-за убытков коммерческие перевозчики до настоящего времени подают иски в суд на Администрацию города, требуя вернуть долг за провоз пенсионеров.

С начала 2017 года поставщики электроэнергии несколько раз грозили отключить трамваи и троллейбусы от питания за долги. В конфликт пришлось вмешаться прокуратуре.

Для снижения объема убытков Администрация Екатеринбурга пыталась провести к 1 июля 2017 года транспортную реформу. В ее рамках планировалось избавить город от дублирующих маршрутов и ввести пересадочную систему. За счет этого планировалось сэкономить 2 млрд рублей.