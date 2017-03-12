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Ретроспектива за сто лет: в Екатеринбурге откроется фотовыставка, посвященная Городскому пруду

Ретроспектива за сто лет: в Екатеринбурге откроется фотовыставка, посвященная Городскому пруду
16+
Фото: Facebook.com
Организаторы выставки рассказали об основных идеях экспозиции.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.03.2017

В екатеринбургском центре фотографии «Март» 17 марта 2017 года откроется выставка, посвященная Городскому пруду. Подробнее об экспозиции корреспонденту НАШЕЙ рассказал руководитель центра Артем Беркович.

По его словам, в середине января 2017 года «Март» начал собирать снимки Городского пруда из семейных архивов. По этой причине экспозицию сразу окрестили «народной».

Сама выставка разделена на две части: на одной экспозиции покажут пруд как городское пространство, на другой будет изображена акватория в повседневности.

— Из всех фотографий мы отобрали 20 и распечатали их в выставочном формате. Остальные снимки мы распределим в нашей библиотеке для создания камерной атмосферы. Каждую фотографию, отобранную из семейных архивов, мы привяжем к той точке пространства, где она была сделана. Таким образом, выставка обретет два крыла, — рассказал Беркевич.

  • Собранные для выставки фотографии охватывают период с 90-х годов 19 века до начала «нулевых» 21 века.
  • В дополнение к выставке культурологи будут проводить в Екатеринбурге экскурсии, посвященные истории Городского пруда.
  • Вместе с центром «Март» подготовкой выставки занимается комитет Городского пруда, который выступает против строительства храма-на-воде. Через экспозицию комитет рассчитывает рассказать горожанам о необходимости сохранить пруд от застройки.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Сергей Беляев, 13.03.2017, 18:24
Тэги: Культура, Эксклюзив, Храм святой Екатерины
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