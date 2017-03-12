Ретроспектива за сто лет: в Екатеринбурге откроется фотовыставка, посвященная Городскому пруду

Организаторы выставки рассказали об основных идеях экспозиции.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.03.2017

В екатеринбургском центре фотографии «Март» 17 марта 2017 года откроется выставка, посвященная Городскому пруду. Подробнее об экспозиции корреспонденту НАШЕЙ рассказал руководитель центра Артем Беркович.

По его словам, в середине января 2017 года «Март» начал собирать снимки Городского пруда из семейных архивов. По этой причине экспозицию сразу окрестили «народной».

Сама выставка разделена на две части: на одной экспозиции покажут пруд как городское пространство, на другой будет изображена акватория в повседневности.

— Из всех фотографий мы отобрали 20 и распечатали их в выставочном формате. Остальные снимки мы распределим в нашей библиотеке для создания камерной атмосферы. Каждую фотографию, отобранную из семейных архивов, мы привяжем к той точке пространства, где она была сделана. Таким образом, выставка обретет два крыла, — рассказал Беркевич.