В Екатеринбурге погиб солдат-срочник из Пермского края

Молодому человеку оставалось служить всего два месяца.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.03.2017

В Екатеринбурге погиб солдат-срочник из Прикамья, сообщает пермский портал 59.ru сегодня, 13 марта.

Денис погиб 7 марта, отслужив в военной части Екатеринбурга 10 месяцев. Перед гибелью молодой человек звонил маме, чтобы поздравить с праздником. Уже на следующий день родным Дениса сообщили о его смерти.

Руководство части сообщило родителям Дениса, что он совершил самоубийство, однако семья погибшего в эту версию не верит, так как никаких причин для такого шага у молодого человека не было. Тем более что тело сына родителям не показали и сказали, что никакой предсмертной записки он не оставил. При этом родным Дениса также сообщили, что на его теле имеются кровоподтеки.

По словам родных Дениса, у него не было конфликтов ни с коллективом, ни в личной жизни, девушки у него не было. В техникуме учился хорошо, после хотел устроиться на работу по специальности. Служить в армии хотел, так как полагал, что служба поможет ему найти работу в будущем.