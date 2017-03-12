На свердловском водохранилище спасли 11 рыбаков

Рыбаки оказались на опасном участке льда, который грозил отколоться.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.03.2017

Сотрудники МЧС спасли 11 рыбаков с Рефтинского водохранилища, сообщили в областном управлении МЧС 12 марта.

Спасатели во время планового патрулирования водохранилища заметили подвижку опасного участка льда в сторону острова. На этом участке находились рыбаки, которых сотрудники МЧС решили эвакуировать в безопасное место.

Под контролем спасателей рыбаки сошли со льда на остров, а затем перебрались на берег. В МЧС отметили, что любители рыбалки продолжают выходить на опасный лед, игнорируя советы спасателей и предупреждающие таблички, установленные на берегу.

Из-за потепления МЧС усилило патрулирование на водоемах в Свердловской области. Проводить рейды спасателям помогают полицейские и общественные инспекторы.

5 марта на Белоярском водохранилище в Свердловской области откололась льдина, на которой находились 23 рыбака. Спасатели в это время проводили патрулирование водоема и заметили попавших в беду рыбаков. С помощью судна на воздушной подушке они эвакуировали рыбаков на прочный лед, откуда их доставили на берег.

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