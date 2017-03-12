В Свердловской области ударят 20-градусные морозы

По ночам в некоторых районах области температура воздуха может опуститься до минус 22 градусов.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.03.2017

В некоторых районах Свердловской области в ближашие дни похолодает до минус 22 градусов, сообщает Уральский гидрометцентр 13 марта.

По ночам в горных районах области и в низинах температура воздуха может опуститься до минус 22 градусов. На севере региона по ночам будет холодать до минус 16 градусов, однако в дневное время будут устанавливаться плюсовые температуры.

В Екатеринбурге по ночам возможно похолодание до минус 14 градусов, днем температура воздуха будет держаться на отметках выше нуля. Ветер юго-западный, до семи метров в секунду.

В целом погода будет сухой, мокрый снег может пройти во вторник, 13 марта. Подробнее о погоде в Екатеринбурге на неделю здесь.

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