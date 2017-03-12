В Екатеринбурге стартует процесс по делу блогера Руслана Соколовского. Онлайн-трансляция из зала суда

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.03.2017
В Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга 13 марта 2017 года начинается процесс по делу блогера Руслана Соколовского. Корреспондент «Нашей Газеты» ведет онлайн-трансляцию из зала суда.
Уголовное дело за комментарии
Эта история началась в сентябре 2016 года с публикации Русланом Соколовским видеоролика, в котором он играл в игру Pokemon GO в екатеринбургском Храме-на-Крови. Видео получило большой резонанс. 3 сентября 2016 года блогера задержали.
Как поясняли следователи, их внимание привлекла не ловля покемонов в храме, а комментарии Соколовского о религии. Обвинения в адрес Руслана росли как снежный ком по мере изучения его видеороликов. В итоге в уголовном деле, которое было передано в суд, накопилось 17 эпизодов.
Три статьи против блогера
Всего Соколовскому вменяют три статьи УК РФ: «Возбуждение ненависти либо вражды», «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий» и «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации». Последняя статья появилась после обнаружения в квартире Руслана ручки со встроенной видеокамерой.
С момента начала следствия прошло более полугода. Из них четыре месяца Соколовский провел за решеткой. С 13 февраля 2017 года он находится под домашним арестом и лишен возможности видеться даже с матерью.
За время следствия правозащитники присвоили Соколовскому статус политзаключенного. Адвокаты блогера успели обратиться в Европейский суд по правам человека.
Подробнее о деле ловца покемонов можно прочитать здесь.
Онлайн-трансляция по делу Руслана Соколовского
10.02. Доброе утро.
Слушатели, регистрируясь на процесс у входа поясняют гордо: «Мы на политический процесс».
Приставы переспрашивают: «Куда?!» Ответ: «На Соколовского».
10.05. За несколько минут до начала заседания Руслан дает интервью журналистам.
Руслан в своих комментариях в защиту «либеральных» религий путает информацию. Так, Соколовский заявил, что в католических храмах угощали вином. На самом деле эта ситуация была в синагоге.
Зал забит битком. Приставы вынуждены освобождать проход, чтобы судья смогла пройти сквозь строй журналистов.
10.15. Судья начала процесс с предупреждения об удалении из зала за нарушение порядка в суде.
По залу тем временем пустили листочек для записи присутствующих СМИ.
10.17. Прокурор просит на начальном этапе запретить видеосъемку на время допроса свидетелей и прямую трансляцию их показаний.
10.19. Допрос свидетелей планируется проводить в течение трех дней.
Чтобы свидетели не опровергли свои показания, принято решение трансляцию запретить на время проведения опроса.
Один из адвокатов Соколовского в суд не пришел, но Соколовский не против продолжать процесс без одного защитника.
В роликах Соколовского обвинение усматривает оскорбление чувств верующих
10.22. Началось зачитывание обвинения.
Итак, согласно обвинению, Соколовский создал аккаунт в YouTube и совершил «ряд преступлений» с помощью интернета.
10.23. В обвинении проскочило, что Соколовский оскорбил чувства верующих в месте совершения богослужений. То есть в Храме-на-Крови. Видимо, имеется в виду ловля покемонов.
Между тем следователи отрицали причастность покемонов в храме к уголовному делу.
10.34. Итак, Руслану в вину ставят ролик «В космос летал, чеченцев не видел». Здесь специалисты увидели признак «Возбуждение ненависти или вражды» по национальному признаку и оскорбление чувств верующих. А также ролик, где утверждается, что Христос «это зомби».
10.37. Далее Соколовскому ставят в вину его ролик «Письма ненависти к верующим».
Этот ролик впоследствии у Соколовского дома скачивали сотрудники ФСБ во время обыска в жилище блогера.
Как полагают следователи, Соколовский осознавал все свои действия.
Кроме того, блогера обвиняют в том, что он придерживается националистических взглядов.
10.41. Еще один ролик, который не понравился следователям и сотрудникам ФСБ, – «Письма ненависти к феминисткам». Тут эксперты усмотрели вину Руслана в возбуждении «ненависти к феминисткам».
В зале перешептываются: «А потерпевшие феминистки будут?»
10.43. Следующий «преступный умысел» Соколовского выразился в ролике «Вступил в секту».
К слову, по всем роликам говорится: создал в неустановленное время и с помощью неустановленных устройств. То есть «орудия преступления», судя по обвинению, следователи не нашли.
Обвинение: Соколовский посмеялся над исламом
10.45. Следующий ролик: «Суицид мусульман на ЕГЭ», где блогер посмеялся над обычаями мусульман и самим исламом, как посчитало следствие.
Кратко обвинение по каждому эпизоду выглядит так: зачитывается название ролика, перечисляются те, кого унизил блогер, и далее следуют найденные признаки: экстремизма или оскорбления чувств верующих.
Судья слушает обвинение, которое зачитывается уже более часа.
11.00. Еще один ролик Соколовского: «Патриарх Кирилл, ты...»
Специалисты усмотрели в этом видео «возбуждение ненависти к духовенству» и лично к патриарху как к центральной фигуре РПЦ.
11.02. «В силу жизненного опыта Соколовский осознавал свои действия», – говорится в обвинении.
Напомним, что блогеру «с жизненным опытом» 22 года.
Пока прокурор оглашает обвинение, Соколовский читает книгу.
11.07. Тем временем гособвинитель дошел до эпизода про ловлю покемонов.
– 11 августа 2016 года Соколовский, реализуя свой преступный умысел, с целью пропаганды информации на возбуждение ненависти или вражды разместил на своей странице в соцсетях видео: «Ловим покемонов в церкви», – примерно так выглядит обвинение почти по каждому ролику.
Ролик про ловлю покемонов нашли и скачали из интернета сотрудники полиции.
Затем ролик обнаружили при обыске в жилище блогера.
11.11. Специалистам при изучении ролика не понравилась нецензурная лексика, стилизованная под церковное песнопение, неуважительное отношение к богослужениям, а также обозначение Иисуса «как редкого покемона».
При зачитывании этой части обвинения сторонники блогера ухмыляются и посмеиваются. Предъявленные обвинения им кажутся абсурдными.
11.17. Журналисты надеялись, что ролик про покемонов является последним эпизодом в зачитываемом деле. Но гособвинитель продолжает разбор следующего видео – «Идеальный православный брак?»
Здесь эксперты нашли «возбуждение ненависти или вражды к лицам, исповедующим православие».
«Бред, ну бред же! – перешептываются сторонники Соколовского, – он нигде ведь не учился. Откуда все это ему знать?»
В этом ролике Руслана обвиняют в публичном отрицании Бога и издевательстве над идеей «непорочного зачатия».
11.25. Поклонники блогера уже мало следят за обвинением и обсуждают в зале свои дела.
11.29. Следующий ролик: «Соколовского в тюрьму за ловлю покемонов?» В этом видео специалисты тоже усмотрели пропаганду ненависти и вражды.
В этом ролике также усмотрели оскорбление христиан и наделение Христа «свойствами зомби».
11.37. Наконец, гособвинитель добрался до эпизода с ручкой-гаджетом.
11.41. Чтение обвинения закончено.