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В Екатеринбурге стартует процесс по делу блогера Руслана Соколовского. Онлайн-трансляция из зала суда

В Екатеринбурге стартует процесс по делу блогера Руслана Соколовского. Онлайн-трансляция из зала суда
16+
Фото: Сергей Беляев/«Наша Газета»
Ловцу покемонов вменяют 17 эпизодов по трем уголовным статьям.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.03.2017

В Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга 13 марта 2017 года начинается процесс по делу блогера Руслана Соколовского. Корреспондент «Нашей Газеты» ведет онлайн-трансляцию из зала суда.

Уголовное дело за комментарии

Эта история началась в сентябре 2016 года с публикации Русланом Соколовским видеоролика, в котором он играл в игру Pokemon GO в екатеринбургском Храме-на-Крови. Видео получило большой резонанс. 3 сентября 2016 года блогера задержали.

Как поясняли следователи, их внимание привлекла не ловля покемонов в храме, а комментарии Соколовского о религии. Обвинения в адрес Руслана росли как снежный ком по мере изучения его видеороликов. В итоге в уголовном деле, которое было передано в суд, накопилось 17 эпизодов.

Три статьи против блогера

Всего Соколовскому вменяют три статьи УК РФ: «Возбуждение ненависти либо вражды», «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий» и «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации». Последняя статья появилась после обнаружения в квартире Руслана ручки со встроенной видеокамерой.

С момента начала следствия прошло более полугода. Из них четыре месяца Соколовский провел за решеткой. С 13 февраля 2017 года он находится под домашним арестом и лишен возможности видеться даже с матерью.

За время следствия правозащитники присвоили Соколовскому статус политзаключенного. Адвокаты блогера успели обратиться в Европейский суд по правам человека.

Подробнее о деле ловца покемонов можно прочитать здесь.

Онлайн-трансляция по делу Руслана Соколовского

10.02. Доброе утро.

Слушатели, регистрируясь на процесс у входа поясняют гордо: «Мы на политический процесс».

Приставы переспрашивают: «Куда?!» Ответ: «На Соколовского».

10.05. За несколько минут до начала заседания Руслан дает интервью журналистам.

Руслан в своих комментариях в защиту «либеральных» религий путает информацию. Так, Соколовский заявил, что в католических храмах угощали вином. На самом деле эта ситуация была в синагоге.

Зал забит битком. Приставы вынуждены освобождать проход, чтобы судья смогла пройти сквозь строй журналистов.

10.15. Судья начала процесс с предупреждения об удалении из зала за нарушение порядка в суде.

По залу тем временем пустили листочек для записи присутствующих СМИ.

10.17. Прокурор просит на начальном этапе запретить видеосъемку на время допроса свидетелей и прямую трансляцию их показаний.

10.19. Допрос свидетелей планируется проводить в течение трех дней.

Чтобы свидетели не опровергли свои показания, принято решение трансляцию запретить на время проведения опроса.

Один из адвокатов Соколовского в суд не пришел, но Соколовский не против продолжать процесс без одного защитника.

В роликах Соколовского обвинение усматривает оскорбление чувств верующих

10.22. Началось зачитывание обвинения.

Итак, согласно обвинению, Соколовский создал аккаунт в YouTube и совершил «ряд преступлений» с помощью интернета.

10.23. В обвинении проскочило, что Соколовский оскорбил чувства верующих в месте совершения богослужений. То есть в Храме-на-Крови. Видимо, имеется в виду ловля покемонов.

Между тем следователи отрицали причастность покемонов в храме к уголовному делу.

10.34. Итак, Руслану в вину ставят ролик «В космос летал, чеченцев не видел». Здесь специалисты увидели признак «Возбуждение ненависти или вражды» по национальному признаку и оскорбление чувств верующих. А также ролик, где утверждается, что Христос «это зомби».

10.37. Далее Соколовскому ставят в вину его ролик «Письма ненависти к верующим».

Этот ролик впоследствии у Соколовского дома скачивали сотрудники ФСБ во время обыска в жилище блогера.
Как полагают следователи, Соколовский осознавал все свои действия.

Кроме того, блогера обвиняют в том, что он придерживается националистических взглядов.

10.41. Еще один ролик, который не понравился следователям и сотрудникам ФСБ, – «Письма ненависти к феминисткам». Тут эксперты усмотрели вину Руслана в возбуждении «ненависти к феминисткам».

В зале перешептываются: «А потерпевшие феминистки будут?»

10.43. Следующий «преступный умысел» Соколовского выразился в ролике «Вступил в секту».

К слову, по всем роликам говорится: создал в неустановленное время и с помощью неустановленных устройств. То есть «орудия преступления», судя по обвинению, следователи не нашли.

Обвинение: Соколовский посмеялся над исламом

10.45. Следующий ролик: «Суицид мусульман на ЕГЭ», где блогер посмеялся над обычаями мусульман и самим исламом, как посчитало следствие.

Кратко обвинение по каждому эпизоду выглядит так: зачитывается название ролика, перечисляются те, кого унизил блогер, и далее следуют найденные признаки: экстремизма или оскорбления чувств верующих.

Судья слушает обвинение, которое зачитывается уже более часа.

11.00. Еще один ролик Соколовского: «Патриарх Кирилл, ты...»

Специалисты усмотрели в этом видео «возбуждение ненависти к духовенству» и лично к патриарху как к центральной фигуре РПЦ.

11.02. «В силу жизненного опыта Соколовский осознавал свои действия», – говорится в обвинении.
Напомним, что блогеру «с жизненным опытом» 22 года.

Пока прокурор оглашает обвинение, Соколовский читает книгу.
11.07. Тем временем гособвинитель дошел до эпизода про ловлю покемонов.

11 августа 2016 года Соколовский, реализуя свой преступный умысел, с целью пропаганды информации на возбуждение ненависти или вражды разместил на своей странице в соцсетях видео: «Ловим покемонов в церкви», – примерно так выглядит обвинение почти по каждому ролику.

Ролик про ловлю покемонов нашли и скачали из интернета сотрудники полиции.
Затем ролик обнаружили при обыске в жилище блогера.

11.11. Специалистам при изучении ролика не понравилась нецензурная лексика, стилизованная под церковное песнопение, неуважительное отношение к богослужениям, а также обозначение Иисуса «как редкого покемона».

При зачитывании этой части обвинения сторонники блогера ухмыляются и посмеиваются. Предъявленные обвинения им кажутся абсурдными.

11.17. Журналисты надеялись, что ролик про покемонов является последним эпизодом в зачитываемом деле. Но гособвинитель продолжает разбор следующего видео – «Идеальный православный брак?»

Здесь эксперты нашли «возбуждение ненависти или вражды к лицам, исповедующим православие».

«Бред, ну бред же! – перешептываются сторонники Соколовского, – он нигде ведь не учился. Откуда все это ему знать?»

В этом ролике Руслана обвиняют в публичном отрицании Бога и издевательстве над идеей «непорочного зачатия».

11.25. Поклонники блогера уже мало следят за обвинением и обсуждают в зале свои дела.

11.29. Следующий ролик: «Соколовского в тюрьму за ловлю покемонов?» В этом видео специалисты тоже усмотрели пропаганду ненависти и вражды.

В этом ролике также усмотрели оскорбление христиан и наделение Христа «свойствами зомби».

11.37. Наконец, гособвинитель добрался до эпизода с ручкой-гаджетом.

11.41. Чтение обвинения закончено.

 

 

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Сергей Беляев, 13.03.2017, 10:08
Тэги: Суд, Религия, Эксклюзив
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