В Екатеринбурге стартует процесс по делу блогера Руслана Соколовского. Онлайн-трансляция из зала суда

Ловцу покемонов вменяют 17 эпизодов по трем уголовным статьям.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.03.2017

В Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга 13 марта 2017 года начинается процесс по делу блогера Руслана Соколовского. Корреспондент «Нашей Газеты» ведет онлайн-трансляцию из зала суда.

Уголовное дело за комментарии

Эта история началась в сентябре 2016 года с публикации Русланом Соколовским видеоролика, в котором он играл в игру Pokemon GO в екатеринбургском Храме-на-Крови. Видео получило большой резонанс. 3 сентября 2016 года блогера задержали.

Как поясняли следователи, их внимание привлекла не ловля покемонов в храме, а комментарии Соколовского о религии. Обвинения в адрес Руслана росли как снежный ком по мере изучения его видеороликов. В итоге в уголовном деле, которое было передано в суд, накопилось 17 эпизодов.

Три статьи против блогера

Всего Соколовскому вменяют три статьи УК РФ: «Возбуждение ненависти либо вражды», «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий» и «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации». Последняя статья появилась после обнаружения в квартире Руслана ручки со встроенной видеокамерой.

С момента начала следствия прошло более полугода. Из них четыре месяца Соколовский провел за решеткой. С 13 февраля 2017 года он находится под домашним арестом и лишен возможности видеться даже с матерью.

За время следствия правозащитники присвоили Соколовскому статус политзаключенного. Адвокаты блогера успели обратиться в Европейский суд по правам человека.

Подробнее о деле ловца покемонов можно прочитать здесь.

Онлайн-трансляция по делу Руслана Соколовского

10.02. Доброе утро.

Слушатели, регистрируясь на процесс у входа поясняют гордо: «Мы на политический процесс».

Приставы переспрашивают: «Куда?!» Ответ: «На Соколовского».

10.05. За несколько минут до начала заседания Руслан дает интервью журналистам.

Руслан в своих комментариях в защиту «либеральных» религий путает информацию. Так, Соколовский заявил, что в католических храмах угощали вином. На самом деле эта ситуация была в синагоге.

Зал забит битком. Приставы вынуждены освобождать проход, чтобы судья смогла пройти сквозь строй журналистов.

10.15. Судья начала процесс с предупреждения об удалении из зала за нарушение порядка в суде.

По залу тем временем пустили листочек для записи присутствующих СМИ.

10.17. Прокурор просит на начальном этапе запретить видеосъемку на время допроса свидетелей и прямую трансляцию их показаний.

10.19. Допрос свидетелей планируется проводить в течение трех дней.

Чтобы свидетели не опровергли свои показания, принято решение трансляцию запретить на время проведения опроса.

Один из адвокатов Соколовского в суд не пришел, но Соколовский не против продолжать процесс без одного защитника.

В роликах Соколовского обвинение усматривает оскорбление чувств верующих

10.22. Началось зачитывание обвинения.

Итак, согласно обвинению, Соколовский создал аккаунт в YouTube и совершил «ряд преступлений» с помощью интернета.

10.23. В обвинении проскочило, что Соколовский оскорбил чувства верующих в месте совершения богослужений. То есть в Храме-на-Крови. Видимо, имеется в виду ловля покемонов.

Между тем следователи отрицали причастность покемонов в храме к уголовному делу.

10.34. Итак, Руслану в вину ставят ролик «В космос летал, чеченцев не видел». Здесь специалисты увидели признак «Возбуждение ненависти или вражды» по национальному признаку и оскорбление чувств верующих. А также ролик, где утверждается, что Христос «это зомби».

10.37. Далее Соколовскому ставят в вину его ролик «Письма ненависти к верующим».

Этот ролик впоследствии у Соколовского дома скачивали сотрудники ФСБ во время обыска в жилище блогера.

Как полагают следователи, Соколовский осознавал все свои действия.

Кроме того, блогера обвиняют в том, что он придерживается националистических взглядов.

10.41. Еще один ролик, который не понравился следователям и сотрудникам ФСБ, – «Письма ненависти к феминисткам». Тут эксперты усмотрели вину Руслана в возбуждении «ненависти к феминисткам».

В зале перешептываются: «А потерпевшие феминистки будут?»

10.43. Следующий «преступный умысел» Соколовского выразился в ролике «Вступил в секту».

К слову, по всем роликам говорится: создал в неустановленное время и с помощью неустановленных устройств. То есть «орудия преступления», судя по обвинению, следователи не нашли.

Обвинение: Соколовский посмеялся над исламом

10.45. Следующий ролик: «Суицид мусульман на ЕГЭ», где блогер посмеялся над обычаями мусульман и самим исламом, как посчитало следствие.

Кратко обвинение по каждому эпизоду выглядит так: зачитывается название ролика, перечисляются те, кого унизил блогер, и далее следуют найденные признаки: экстремизма или оскорбления чувств верующих.

Судья слушает обвинение, которое зачитывается уже более часа.

11.00. Еще один ролик Соколовского: «Патриарх Кирилл, ты...»

Специалисты усмотрели в этом видео «возбуждение ненависти к духовенству» и лично к патриарху как к центральной фигуре РПЦ.

11.02. «В силу жизненного опыта Соколовский осознавал свои действия», – говорится в обвинении.

Напомним, что блогеру «с жизненным опытом» 22 года.

Пока прокурор оглашает обвинение, Соколовский читает книгу.

11.07. Тем временем гособвинитель дошел до эпизода про ловлю покемонов.

– 11 августа 2016 года Соколовский, реализуя свой преступный умысел, с целью пропаганды информации на возбуждение ненависти или вражды разместил на своей странице в соцсетях видео: «Ловим покемонов в церкви», – примерно так выглядит обвинение почти по каждому ролику.

Ролик про ловлю покемонов нашли и скачали из интернета сотрудники полиции.

Затем ролик обнаружили при обыске в жилище блогера.

11.11. Специалистам при изучении ролика не понравилась нецензурная лексика, стилизованная под церковное песнопение, неуважительное отношение к богослужениям, а также обозначение Иисуса «как редкого покемона».

При зачитывании этой части обвинения сторонники блогера ухмыляются и посмеиваются. Предъявленные обвинения им кажутся абсурдными.

11.17. Журналисты надеялись, что ролик про покемонов является последним эпизодом в зачитываемом деле. Но гособвинитель продолжает разбор следующего видео – «Идеальный православный брак?»

Здесь эксперты нашли «возбуждение ненависти или вражды к лицам, исповедующим православие».

«Бред, ну бред же! – перешептываются сторонники Соколовского, – он нигде ведь не учился. Откуда все это ему знать?»

В этом ролике Руслана обвиняют в публичном отрицании Бога и издевательстве над идеей «непорочного зачатия».

11.25. Поклонники блогера уже мало следят за обвинением и обсуждают в зале свои дела.

11.29. Следующий ролик: «Соколовского в тюрьму за ловлю покемонов?» В этом видео специалисты тоже усмотрели пропаганду ненависти и вражды.

В этом ролике также усмотрели оскорбление христиан и наделение Христа «свойствами зомби».

11.37. Наконец, гособвинитель добрался до эпизода с ручкой-гаджетом.

11.41. Чтение обвинения закончено.