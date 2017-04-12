Дальнобой у Ройзмана: глава Екатеринбурга передаст Матвиенко и Медведеву требования недовольных «Платоном» водителей

Мэр пригласил их к себе на прием после того, как побывал на ЕКАД, где дальнобойщики бастуют с начала месяца.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.04.2017

В полдень 13 апреля один из залов городской администрации напоминал известную картину Серова «Ходоки у Ленина». Только в роли ходоков выступали недовольные системой «Платон» дальнобойщики, которых пришло так много, что там было просто не протолкнуться. А принимал их глава Екатеринбурга Евгений Ройзман, накануне побывавший на ЕКАДе, где водители бастуют с начала месяца. Увидев, как их поддерживают все проезжающие мимо, мэр и пригласил недовлольных к себе. Пришли около 50 человек.

Напомним: вслед за всероссийской акцией против системы «Платон», состоявшейся 27 марта, во многих регионах начались забастовки перевозчиков, недовольных повышением платы за проезд большегрузов по федеральным трассам. Нынешний тариф, который составляет 1,53 рубля за километр, с 15 апреля повясят на 25%, то есть до 1,91 рубля. Однако, по мнению представителей Объединения перевозчиков России (ОПР), даже это повышение приведет катастрофе, которая ударит по кошелькам всех жителей страны.

– Если они задумали поднять тариф в два этапа, то хоть и медленно, но они это сделают. И к этому все идет, - одним из первых взял слово Сергей Михалищев, работающий в дальнобое с 2000 года. – Но пока многие просто не понимает, что если сейчас не проснуться, то завтра уже будет поздно.

И толпа загудела, наперебой выкрикивая, что их еще не устраивает.

– Мужики, погодите, если мы сейчас с вами начнем разбирать, почему в мире нет справедливости, то это будет непросто, – остановил их Евгений Вадимович, и представители ОПР начали выступать по очереди.

«Платон» – это грабеж!

– По акцизу на топливо, – начал один из водителей. – Я помню время, когда солярка стоила 20 рублей. Сейчас уже 39 рублей. Но сколько там акциза? Я по радио слышал, как какой-то депутат сказал, что 60%. И только половина из них используется по назначению – на дороги. А остальное где?

– Да у нас после этого должны дороги золотыми быть! – выкрикнул кто-то из толпы.

Тут же кто-то из водителей заметил, что помимо этого все они платят транспортный налог. Да, по поводу этого ни у кого из них никаких возражений и вопросов нет.

– Но «Платон» – это вообще грабеж! – последовал следующий выкрик и волна одобрительного гула вслед за ним.

– К тому же мы платим налоги ИП каждый квартал – почти по 7 тысяч. В год 28 получается. А также каждый месяц 1,5-2 тысячи платим за расчетный счет в банке, - продолжил перечислять уже другой водитель. – Посчитайте, сколько это в год будет. Около 50 тысяч! Плюс транспортный налог и акциз.

Выслушав это, Ройзман подытожил, что в сложившейся ситуации практически все ИП-шники, грубо говоря, разоряются, что в итоге сильно ударит по малому и среднему бизнесу. По подсчетам самих дальнобойщиков, потеря рентабельности составит не менее 30%.





Простая арифметика

– Простой пример: 2 рубля за километр – это ползарплаты водителя на сегодняшний день, – продолжил уже седой шофер. – А если тариф «Платона» вырастет до 3,73, как хотели изначально, – это равносильно тому, что посадить в каждую машину еще одного водителя. Так как сейчас в среднем дальнобойщики получают по 4 рубля за километр. И отсюда пойдет рост цент и все остальное!

– Ну и самое главное, - добавил сидящий рядом с ним товарищ по несчастью. – Если товарищ Ротенберг хочет дальше развивать «Платон», то пусть строит свои дороги. И тогда уже будет понятно, за что мы платим. А то сейчас они хотят ввести нам этот «Платон» на дорогах, которые еще наши деды и отцы строили.

После чего Сергей Михалищев заметил, что одну-то дорогу все-таки построили – от Читы до Хабаровск, которую дальнобойщики уже окрестили «амурскими волнами».

– Мало того, что разъезжается вся, так еще там есть участок, где перепад 3,5 метра, – пояснил изъездивший всю страну дальнобойщик. – Туда подъезжаешь, а асфальт – на уровне глаз!

Затем слово взял один из водителей, которые приехали на прием аж из Курганской области, чтобы поучиться опыту взаимодействия с властями у свердловчан.

– Почему люди вообще возмутились-то? – начал он с вопроса, на который тут же ответил. – Изначально нам говорили, что сборы должны были составить 40-50 миллиардов при тарифе 3,73 рубля за километр. Все это помнят. И на рынке тогда насчитывалось, грубо говоря, около двух миллионов машин. С помощью несложных математических действий, можно рассчитать реальную сумму сборов. 2 миллиона машин умножаем на средний годовой пробег – 100 тысяч километров. А потом умножаем на 3,73 рубля за километр. И вылазит цифра за 700 миллиардов. И это без учета иностранных перевозчиков, которые тоже попадают под эту систему. А нам втюхивают, что 40-50 миллиардов должны собирать. И из этого еще отдать 10 миллионов 600 тысяч за обслуживание. Ну, вообще ни в какие ворота! На лицо коррупционная составляющая. А если они все-таки предполагают собирать по 40-50 миллиардов, как мы прикидывали, тариф должен быть примерно на уровне 37-38 копеек за километр. В чем здесь хитрость в чем? В том, чтобы содержать дополнительную систему, администрацию. Но зачем городить все это, если до дорог эти деньги все равно не доходят?

– А зарабатывает один Ротенберг, – поспешил добавить один из присутствующих.

«Я на вашей стороне»



После всего услышанного глава Екатеринбурга пообещал дальнобойщикам, что обязательно передаст все их требования в столицу.

– Я сегодня-завтра попробую связаться с Матвиенко, – заявил Ройзман, изучив список требований дальнобойщиков. – Я ей уже официально от имени главы Екатеринбурга напишу: «Дорогая, Валентина Ивановна, пришли люди, которым я доверяю. У них такие вот требования. Ситуация не рассосется. Прошу вас принять во внимание» и так далее. И к Медведеву я тоже сделаю обращение, все-таки это председатель правительство. И в Госдуму тоже. Мне несложно это сделать. Хотя бы какое-то движение пойдет. А что касается вас – постоянно где можно декларируйте свои требования. Вас в любом случае услышат, потому что это касается всей страны и благополучия наших городов… Поэтому будьте честными и отстаивайте свои интересы до конца. Так как, если молчать, не изменится ничего. А я считаю, что в этой ситуации вы абсолютно правы. Поэтому я на вашей стороне.

Также дальнобойщики попросили главу города создать рабочую группу, которая бы занялась их вопросом. Он пообещал, что займется и этим. Кроме того, Евгений Вадимович порекомендовал дальнобойщикам, что параллельно им стоит всем вместе обратиться в Конституционный суд, делая упор на том, сколько налогов им приходится платить.

– Ситуация откровенно не справедливая, – прокомментировал Ройзман уже после встречи. – Она бьет по самому мелкому бизнесу. Потому что все, кто здесь сидели – это ИП-шники. И после введения этой системы они все на грани разорения. А если вы обратили внимание, большинству из них уже за 50. И у многих машины в лизинге или в кредите. А ведь это люди, которые за рулем всю жизнь. И они сказали очень интересную вещь о том, что у них есть ощущение, будто таким образом расчищается поляна для захода на рынок крупных монополистов. Это откровенно несправедливо!. Но так как вопрос касается федерального законодательства, механизмов, кроме отстаивания своих прав, нет никаких. И я в этой ситуации не могу сделать ничего. Но я хотя бы с ними на контакте.И совершенно точно свяжусь с Матвиенко. Потому что уже пошло движение в Совете федерации. Потому что уже просчитали, что пошел рост, который уже не остановить. Только за счет «Платона» запускается виток инфляции. И я четко понимаю, что эта ситуация не рассосется. Поэтому моя задача, чтобы этих водителей услышали.

Правда, на вопрос «Думаете, что-нибудь изменится после этого?» сами дальнобойщики ответили с большим сомнением.

– Может, изменится, а, может, и нет, – озвучил Сергей Михалищев мнение всех недовльных. – Но важен сам факт, что с нами хоть кто-то начинает разговаривать. Нам же не за себя, а за всех обидно. И за бабушек, которые отработали в этом государстве всю жизнь и здоровье свое похоронили в этой стране, а теперь приходят в магазин и считают, на что им хватит. А «Платон» – это сбор со всего населения России в один карман.

Напомним: оператором системы «Платон» является компания «РТ-Инвест транспортные системы», 50% в которой принадлежит российскому бизнесмену Игорю Ротенбергу. За свои услуги, по данным «Ведомостей», оператор получает из федерального бюджета от 10,5 миллиарда рублей в год. В то же время, по данным Минтранса РФ, за 2016 год «Платон» принес в госбюджет около 22 миллиардов рублей. И на следующие три года запланированы подобные сборы.

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