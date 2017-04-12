Директор в Нижнем Тагиле устраивала на работу «мертвые души»

А полученные деньги тратила на благоустройство своего учреждения.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.04.2017

Областная прокуратура сообщает сегодня, 13 апреля, что в Нижнем Тагиле вынесен приговор директору МБУК «Досуговый центр «Урал» Валентине Берсеневой, которую обвиняют в причинении имущественного вреда.

Украла из бюджета 3,5 миллиона рублей

Как стало известно следствию, с 2008 по 2015 год Берсенева трудоустроила в досуговый центр ряд лиц, которые там не работали. А их зарплату тратила на хозяйственные нужны своего досугового центра, а часть переводила на счета третьих лиц. Сообщается, что таким образом бюджет Нижнего Тагила не досчитался 3,5 миллионов рублей.

Дали условный срок

Свою вину Берсенева признала. По словам женщины, задумала она это из-за бедности учреждения и трудности поиска кадров.