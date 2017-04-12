Друзья подростка, забившего насмерть охранника в Екатеринбурге, рассказали свою версию инцидента

По словам молодых людей, мужчина был вооружен и вел себя неадекватно.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.04.2017

Охранника ТСЖ забили насмерть подростки, устроившие шумную вечеринку в подъезде дома в Чкаловском районе Екатеринбурга. По версии следствия, 15-летний парень набросился на охранника за просьбу не шуметь , и избил его так, что мужчина потерял сознание и скончался в больнице спустя месяц, не приходя в себя. Друзья подозреваемого изложили свою версию инцидента, сообщает Life.ru 13 апреля.

Вооруженный гранатой и пистолетом охранник угрожал подросткам

В компании было 12 человек, половина - девочки. Молодые люди действительно шумели, чем мешали жильцам многоэтажки, которые вызвали охранника ТСЖ, чтобы тот выгнал компанию из подъезда. По словам девушки, которая была свидетельницей драки, к подросткам подошел мужчина с гранатой и пистолетом, и начал вести себя неадекватно:

- Как бы мы ни шумели, мог бы просто сказать, мол, спуститесь. А он вёл себя неадекватно и спросил нас: «Вы знаете, что бывает с людьми, которые бывают в этом подъезде? Я их тут убиваю». И стал оттягивать кольцо гранаты.

Задержанный парень пытался защитить свою девушку

15-летний парень, по словам девушки, медленно отошел назад, чтобы заслонить собой свою подругу. Тогда охранник достал газовый пистолет и выстрелил парню в лицо, после чего тот набросился на мужчину и стал его избивать. Еще один молодой человек бросился разнимать их, а остальные подростки вышли, так как в подъезде распространился едкий запах газа из пистолета.

Позже девушки снова поднялись на лестничную площадку, проверили пульс мужчины и вызвали врачей. О том же рассказали и другие подростки.