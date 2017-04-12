Два екатеринбуржца угнали иномарку и устроили гонки с полицейскими

Машину украли, пока владелец ходил в магазин.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.04.2017

В Екатеринбурге сотрудники ДПС задержали двух угонщиков, пытавшихся уйти от погони на чужой «Мазде», сообщили в УМВД по городу 13 апреля.

Вечером 12 апреля инспекторы ДПС патрулировали район улицы Амундсена и Объездной дороги в рамках объявленного плана «Перехват» - искали угонщика черной «Мазды-6». Возле гаражного комплекса у садоводческого товарища инспекторы заметили похожую по описанию иномарку и решили остановить водителя, однако тот требование полицейских проигнорировал. Инспекторы пустились в погоню за автомобилем, который пытался уйти от них на большой скорости.

Погоня длилась недолго - заехав в тупик, водитель остановился. Вместе с ним в машине находился пассажир, оба были задержаны прибывшими полицейскими. Во время проверки выяснилось, что за рулем угнанной «Мазды» находился 28-летний мужчина без водительских прав, не раз судимый за кражи и освободившийся из тюрьмы всего месяц назад. Он рассказал, что угнал иномарку вместе со своим 42-летним другом, чтобы покататься.