Две новые школы откроются в Екатеринбурге в 2017 году

Гимназия № 39 будет сдана в мае, школа № 23 - в декабре.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.04.2017

В Екатеринбурге в 2017 году начнут работать две новые школы - гимназия № 39 и школа № 23, сообщает 66.ru 13 апреля.

В мае этого года будет сдана в эксплуатацию гимназия № 39, вторая очередь 23-й школы - в декабре. По словам председателя комитета по строительству администрации Екатеринбурга Николая Сметанина, в 2015 году была принята программа, по которой ежегодно должны открываться пять школ, но пока из-за финансирования соблюдать этот план не получается.

Гимназия № 39 расположена у автовокзала. Полностью перестроенное здание почти готово, осталось обустроить рабочие места преподавателей. Ученики гимназии на период строительства учились в школе № 18, и 1 сентября 2017 года они вернутся в родные стены.

Гимназия оборудована современной техникой. В ней 22 класса, в которые можно зайти только по электронному пропуску и при условии, что у школьника идет в этом классе урок. В актовом зале установлена современная система звукоизоляции.