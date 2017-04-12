Евгения Чудновец выступила за строительство храма-на-воде в Екатеринбурге

Воспитательница в прошлом, а теперь правозащитница, опубликовала видео с призывом к православным бороться за храм Святой Екатерины.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.04.2017

Евгения Чудновец, осужденная за репост видео и оправданная судом после четырех месяцев тюрьмы, 12 апреля опубликовала на своей странице в Фейсбуке видео с призывом к екатеринбуржцам согласиться на строительство храма Святой Екатерины в акватории городского пруда.

В тексте к видео Чудновец заявила, что каждый «мало-мальски активный гражданин готов глотку порвать себе, лишь бы высказаться против строительства храма», а чиновники, которые участвуют в этом споре, по мнению правозащитницы, делают это лишь для рекламы самих себя, «совсем забыв, что большинство уральцев - это православные люди». Воспитательница пожаловалась, что ее «чуть не разорвали в клочья либералы», когда она попыталась отстоять проект храма-на-воде и «святость памятников».