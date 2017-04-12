Евгения Чудновец выступила за строительство храма-на-воде в Екатеринбурге

Воспитательница в прошлом, а теперь правозащитница, опубликовала видео с призывом к православным бороться за храм Святой Екатерины.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.04.2017
Евгения Чудновец, осужденная за репост видео и оправданная судом после четырех месяцев тюрьмы, 12 апреля опубликовала на своей странице в Фейсбуке видео с призывом к екатеринбуржцам согласиться на строительство храма Святой Екатерины в акватории городского пруда.
В тексте к видео Чудновец заявила, что каждый «мало-мальски активный гражданин готов глотку порвать себе, лишь бы высказаться против строительства храма», а чиновники, которые участвуют в этом споре, по мнению правозащитницы, делают это лишь для рекламы самих себя, «совсем забыв, что большинство уральцев - это православные люди». Воспитательница пожаловалась, что ее «чуть не разорвали в клочья либералы», когда она попыталась отстоять проект храма-на-воде и «святость памятников».
Свое видео Чудновец назвала доказательством того, что Бог есть. В минутном ролике воспитательница рассказывает, что в тюрьме постоянно молилась о своем освобождении, а перед приговором попросила защиты у Николая Чудотворца. Свое оправдание она называет «чудом» и доказательством существования Бога. Поэтому, по мнению Евгении, чудо может произойти и с другими людьми, если они «откроют свои сердца для Бога».
Екатеринбуржцы, которые выходят на акции «Обними пруд», протестуя против строительства храма, по словам Чудновец, лишь провоцируют православных на спор о религии:
- А мы, христиане, молчим, потому что терпение — это наша благодетель, а милосердие - наше все. Но сейчас, когда обстановка очень напряженная в России, я призываю вас всех, кто молится: «Молитесь громче». Все, кто говорит о том, что бог есть, кричите об этом. Пора пиарить бога, - заявляет Евгения.
- Уголовное дело в отношении Чудновец возбудили из-за репоста видео, на котором вожатые детского лагеря издеваются над раздетым ребенком. Воспитательницу осудили за распространение детского порно и отправили в тюрьму на шесть месяцев, однако в начале марта после требования Верховного суда РФ и Генпрокуратуры РФ приговор был пересмотрен и отменен.
- После освобождения Чудновец рассказала НАШЕЙ, что планирует получить компенсацию морального ущерба в таком размере, чтобы этой суммы хватило на квартиру в Москве, куда женщина хочет переехать со своими сыном и мужем.