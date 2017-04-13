МЧС предупреждает: на Екатеринбург идет ураган

Ночью ветер усилится до 20-25 метров в секунду.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.04.2017

На Свердловскую область надвигается ураган. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, вечером 13 апреля и в ночь на 14 апреля 2017 года в ряде районов ожидается усиление ветра до 20−25 метров в секунду.

МЧС просит жителей соблюдать меры безопасности: закрывать окна, ограничивать работы на высоте, не парковать авто около зданий и рекламных конструкций.