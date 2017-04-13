Никита Михалков приехал в Екатеринбург и сделал новое заявление о Ельцин Центре

А до этого знаменитый режиссер представил свой спектакль - рядом с президентским центром.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.04.2017

Спектакль «Метаморфозы» в Театре драмы увидели в четверг, 13 апреля, зрители уральской столицы. Постановку знаменитого режиссера ждали: Михалков обещал показать сцены российской жизни по мотивам произведений Бунина и Чехова.

На мероприятие были приглашены известные деятели культуры и искусства, представители власти, театралы и журналисты. Одним словом, весь цвет интеллигенции города собрался в этот вечер рядом с «нелюбимым» Михалковым Ельцин Центром. Посещения центра в планах Михалкова не было. Впрочем, представители звездного режиссера заявили, что этот спектакль ставился для театральных подмостков, декорации и сценография вписались в Театр драмы, а сцена Ельцин Центра не рассматривалась в качестве площадки.

После спектакля Никита Сергеевич ответил на вопросы журналистов, главной темой которых были ранние высказывания мэтра о Ельцин Центре.

Михалков пожал плечами: его мнение о Ельцин Центре не изменилось.

- История России - это не только Борис Ельцин, - прокомментировал Михалков. – Кто-то считает, что у меня не было полной информации о центре. Это не так. Я имел возможность все увидеть своими глазами. И пришел к выводу, что это качественно, это дорого, это современно, это все очень хорошо. Но это неправда. Точнее, это всего лишь часть правды.

Михалков привел пример, что мультфильм, который показывают на экскурсии по Ельцин Центру, не может полностью раскрыть тему истории страны за 8 минут.

- Это однобокий подход – говорить, что в этой стране ничего не было, кроме Ельцина. Рано или поздно это всем станет ясно. Нужен ли музей Ельцина? Обязательно нужен музей человека, который был избран главой своей страны. Но нужно ли превращать это в пантеон?..