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Ребят из екатеринбургской больницы навестили Хрюша, Степашка и Каркуша из «Спокойной ночи, малыши»

Ребят из екатеринбургской больницы навестили Хрюша, Степашка и Каркуша из «Спокойной ночи, малыши»
16+
Фото: Юнна Зузенкова / НАША ГАЗЕТА
В ОДКБ №1 попадают дети с самыми сложными заболеваниями.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.04.2017

Сегодня, 13 апреля, к маленьким пациентам из Областной детской клинической больницы №1 в Екатеринбурге приехали герои телепрограммы «Спокойной ночи, малыши», а также пилот команды «КАМАЗ-мастер», в 14 раз победившей на «Дакаре», Андрей Каргинов.

Актрисы Наталья Голубенцева (озвучивает Хрюшу и Степашку), Галина Марченко (голос Каркуши) и больничный клоун пели для ребят песни, развлекали их веселыми сценками, загадывали загадки и дарили игрушки.

Ребята на выступлении собрались самые разные - от неуклюжих годовалых малышей до школьников. Кто-то только недавно перенес операцию. Об этом свидетельствуют трубочки, бинты, коляски, в которых родители возят детей по больнице.

Самым смелым ребятам повезло особенно: они смогли пообщаться с героями телепрограммы и сделать фотографии на память.

- И я, и Наталья Голубенцева очень любим детей. Всегда думаем о том, чтобы что-то для них привнести. Если ничего такого нет, то я просто говорю им через экран: «Кар-кар-кар, я вас люблю». Когда отдаешь им частицы души и сердца, они замирают, - рассказала актриса Галина Марченко после выступления.

На фото: Галина Марченко

Герои из «Спокойной ночи, малыши» побывали в Екатеринбурге в рамках благотворительной программы «Мир без слез». Спонсор передал Областной детской клинической больнице №1 сертификат на 1,5 миллиона рублей. На эти деньги в больницу закупят новое современное оборудование: машину для дезинфекции операционных и тубусы для эндоскопических операций.

  • В больнице №1 лечат детей от рождения до 18 лет. Туда поступают дети с самыми сложными заболеваниями, включая ДЦП. Больница рассчитана на 623 места.
  • Герои из «Спокойной ночи, малыши» приезжают в Екатеринбург не впервые. В последний раз они приезжали сюда в апреле 2015 года. Тогда журналист НАШЕЙ пообщалась с актрисой Натальей Голубенцевой, которая на протяжении нескольких десятков лет озвучивает Хрюшу и Степашку.

«Спокойной ночи, малыши» в Екатеринбурге

Пилот команды «КАМАЗ-мастер», в 14 раз победившей на «Дакаре», Андрей Каргинов

Галина Марченко с Каркушей

Наталья Голубенцева с Хрюшей и Степашкой

Больничный клоун играл на гитаре и пел песни

Каркуша на детском празднике

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Юнна Зузенкова, 13.04.2017, 16:30
Тэги: Дети, Эксклюзив
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