Ждать приговора осталось недолго: прения по делу Руслана Соколовского назначены на 27 апреля

Адвокат блогера озвучил предположительную дату приговора.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.04.2017

В Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга 13 апреля 2017 года назначена предварительная дата судебных прений по делу блогера Руслана Соколовского, сообщает корреспондент «Нашей Газеты».

Последние два эксперта

Ориентировочно прения пройдут 27 апреля 2017 года. На 25 апреля назначен опрос двух экспертов, которые составили заключение для следствия.

По мнению адвоката блогера Алексея Бушмакова, приговор по делу Руслана Соколовского может быть вынесен до 1 мая 2017 года.

Фото из архива НАШЕЙ

Спор о существовании Бога

В четверг, 13 апреля, прошло 12-е заседание суда по делу ловца покемонов. В зале заседаний выступили сотрудник центра экспертиз Уральского государственного педагогического университета, психолог Кирилл Злоказов.

Также на трибуне выступил заведующий кафедрой политологии УрФУ Алексей Старостин. В экспертизе он участвовал в качестве религиоведа (будучи историком по образованию).

Старостин в числе прочего вывел в заключении, что Соколовский в неприемлемой форме отрицал существование Бога. Также эксперт в суде приравнял богохульство к оскорблению чувств верующих.

«Наша Газета» вела онлайн-трансляцию из зала суда.