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В Екатеринбурге до середины лета с 13 апреля закрывают улицу Татищева

В Екатеринбурге до середины лета с 13 апреля закрывают улицу Татищева
16+
Фото: архив НАШЕЙ
Работы по ремонту будут проведены в два этапа.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.04.2017

В Екатеринбурге с четверга, 13 апреля, начинаются ремонтные работы на улице Татищева. Как сообщили в пресс-служба мэрии Екатеринбурга, дорога будет перекрыта в два этапа.
 
С 13 апреля по 10 июля будет ограничено движение от Токарей до Мельникова, а с 1 мая по 10 июля – на перекрестке Татищева и Мельникова.
 
Ограничения связаны с проведением работ по реконструкции и строительству улично-дорожной сети.
Работы будут проводить специалисты ОАО «Трест Уралтрансспецстрой».
 
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Марина Подкорытова, 13.04.2017, 10:35
Тэги: Дороги, Авто
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