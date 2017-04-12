В Екатеринбурге до середины лета с 13 апреля закрывают улицу Татищева

Работы по ремонту будут проведены в два этапа.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.04.2017

В Екатеринбурге с четверга, 13 апреля, начинаются ремонтные работы на улице Татищева. Как сообщили в пресс-служба мэрии Екатеринбурга, дорога будет перекрыта в два этапа.

С 13 апреля по 10 июля будет ограничено движение от Токарей до Мельникова, а с 1 мая по 10 июля – на перекрестке Татищева и Мельникова.

Ограничения связаны с проведением работ по реконструкции и строительству улично-дорожной сети.

Работы будут проводить специалисты ОАО «Трест Уралтрансспецстрой».