В Екатеринбурге возле оборонного завода произошел еще один крупный пожар

Предыдущий пожар рядом с Уральским заводом гражданской авиации тушили всего три дня назад.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.04.2017
В Екатеринбурге в ночь на 13 апреля загорелось заброшенное здание возле Уральского завода гражданской авиации, сообщили в службе спасения «Сова». Это второй пожар возле оборонного завода за три дня.
Неэксплуатируемое здание возле завода загорелось ночью на улице Белинского, 250б, площадь пожара достигла 170 квадратных метров. На место ЧП выезжали восемь спасателей и три пожарные машины, локализовать огонь удалось к часу ночи.
Пострадавших нет, причины пожара установят специалисты.
- Предыдущий пожар возле завода, входящего в «Оборонпром», тушили в ночь на 11 апреля. Тогда на площади 500 квадратных метров горело другое заброшенное здание. Пожар тушили 77 спасателей и 28 спецмашин, борьба с огнем осложнялась отсутствием исправных источников воды рядом и многослойным перекрытием крыши, по которой распространилось пламя.