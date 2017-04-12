Наверх
В Екатеринбурге «Лексус» с беременной женщиной и ребенком в салоне снес забор и врезался в три иномарки
13:13, сегодня
Как выбрать межкомнатные двери
13:55, сегодня
В Свердловской области бюджетников и льготников массово переведут на карту российской платежной системы «Мир»
12:43, сегодня
В Екатеринбурге возле оборонного завода произошел еще один крупный пожар
12:21, сегодня
В Нижнем Тагиле маршрутка сбила двухлетнего мальчика: он вырвался из рук мамы и выбежал на дорогу
11:55, сегодня
С лета этого года можно будет не распечатывать электронный посадочный талон на самолет
11:40, сегодня
Евгения Чудновец выступила за строительство храма-на-воде в Екатеринбурге
11:38, сегодня
В Полевском в жилом доме нашли две гранаты: на место выехали сотрудники полиции
11:15, сегодня
Директор в Нижнем Тагиле устраивала на работу «мертвые души»
10:55, сегодня
В Екатеринбурге до середины лета с 13 апреля закрывают улицу Татищева
10:35, сегодня
«Эксперт написал готовый приговор»: в Екатеринбурге продолжается процесс по делу Руслана Соколовского
09:33, сегодня
Наряд полиции во дворе на Уралмаше увидел горящую «шестерку»: владелица подозревает, что это был поджог
09:28, сегодня
В Пышме водитель на ВАЗе сбил ребенка: девочка решила перебежать дорогу
09:20, сегодня
Готовимся к Пасхе: советы врачей, как правильно выбрать и покрасить яйца
09:00, сегодня
Как вывезти ребенка за границу без проблем: погранслужба дает разъяснения
08:53, сегодня3
Полиция задержала 26-летнего мужчину, который в Свердловской области нападал на прохожих на улице: погиб пенсионер
08:26, сегодня1
10 фактов о Грузии, которые не рассказывают туристам
08:14, сегодня2
Екатеринбуржцы решили, кому поставить памятник к 300-летию города
21:01, 12.04.2017
Как на Урале омбудсмен и министр с подростками в футбол играли
20:45, 12.04.20171
В Екатеринбурге на площадку под строительство «Эрмитажа» потратят более 20 миллионов рублей
20:31, 12.04.2017
Женщина «без памяти», сбежавшая из больницы, снова под присмотром врачей и полиции
20:07, 12.04.2017
В Екатеринбурге пройдет концерт оркестра UralBand «Маэстро Победа»
19:56, 12.04.2017
12 апреля в Екатеринбурге: День космонавтики и почти закрытая Турция
19:43, 12.04.2017
В Екатеринбурге бездомный убил нового знакомого из-за ревности
19:34, 12.04.2017
Партнер известной в Екатеринбурге телеведущей задолжал налоговой 30 миллионов рублей
19:00, 12.04.2017
Чичерина с белыми голубями, «космические игры» и незапущенные ракеты: в Екатеринбурге отметили День космонавтики
18:20, 12.04.2017
Санврачи назвали районы Екатеринбурга с самой плохой водой
18:10, 12.04.2017
Не трогайте тело на дороге: в Екатеринбурге на врачей скорой напал пьяный мужчина, к которому они приехали на помощь
17:12, 12.04.20171
В центре Екатеринбурга горит жилой комплекс «Московский квартал»
16:40, 12.04.20171
«Это нанесет ущерб образу Церкви»: почему верующие против строительства храма-на-воде в Екатеринбурге
16:38, 12.04.20172
В Екатеринбурге подростки убили охранника за просьбу не шуметь в подъезде
16:09, 12.04.20173
Вопрос по Турции: закроют ли страну для российских туристов и можно ли покупать туда путевки
15:55, 12.04.2017
Японцы сравнили екатеринбургский «Барометр настроения» с популярной секс-игрушкой
15:14, 12.04.2017
В Екатеринбурге уборщики перепутали реквизит и костюмы театра с мусором и выбросили его накануне премьеры
14:35, 12.04.2017
Власти Екатеринбурга сняли ролик против терроризма: стихи без рифмы прочитали Михалкова, Шипулин и губернатор
14:28, 12.04.20172
В Екатеринбурге завтра перекроют Кольцовский тракт
13:43, 12.04.2017
«Казалось неправильным, но она влюбилась в Гагарина»: музыканты из Екатеринбурга сняли клип, посвященный жене космонавта
13:20, 12.04.2017
В Кольцово на 19 часов задерживают рейс Екатеринбург – Паттайя
13:03, 12.04.2017
В Екатеринбурге проходит День космонавтики: на Плотинке из обещанных 12 ракет взлетело только 9
12:53, 12.04.2017
Рубль растет на торгах по отношению к евро и доллару
12:40, 12.04.2017
Снег в городе: синоптики предупредили о похолодании в Екатеринбурге
12:27, 12.04.2017
Администрация Екатеринбурга запретила работать рекламщикам на остановках
12:15, 12.04.2017
Екатеринбуржцы увидят звездный дождь: к Земле приближается метеорный поток Лириды
11:44, 12.04.2017
Музыкальная группа из Екатеринбурга «Обе две» выступила в «Вечернем Урганте»
11:15, 12.04.2017
В Тавде безработного водителя, любившего прокатиться пьяным, посадили на 10 месяцев
11:10, 12.04.2017
Когда сажают за богохульство: в Екатеринбурге продолжается разбор экспертизы по делу Соколовского
11:03, 12.04.2017
На Верх-Исетском бульваре покалечилась пассажирка трамвая, когда тот резко затормозил
10:50, 12.04.2017
Места для прогулок и красивых знаковых фото: 10 главных достопримечательностей Екатеринбурга
10:40, 12.04.20172
Ушла из дома и не вернулась: в Свердловской области с 1 января не могут найти 17-летнюю девушку
10:37, 12.04.2017
В России больше не будет бесплатной медицины для безработных и фрилансеров
09:24, 12.04.20172
На станции Екатеринбург-Сортировочный в цистерне с бензином обнаружили дыру, часть топлива успела вытечь
08:54, 12.04.2017

В Екатеринбурге возле оборонного завода произошел еще один крупный пожар

В Екатеринбурге возле оборонного завода произошел еще один крупный пожар
16+
Предыдущий пожар рядом с Уральским заводом гражданской авиации тушили всего три дня назад.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.04.2017

В Екатеринбурге в ночь на 13 апреля загорелось заброшенное здание возле Уральского завода гражданской авиации, сообщили в службе спасения «Сова». Это второй пожар возле оборонного завода за три дня.
 
Неэксплуатируемое здание возле завода загорелось ночью на улице Белинского, 250б, площадь пожара достигла 170 квадратных метров. На место ЧП выезжали восемь спасателей и три пожарные машины, локализовать огонь удалось к часу ночи.
 
в екатеринбурге на белинского горело здание рядом с оборонным заводом 12 апреля 2017
 
 
 
Пострадавших нет, причины пожара установят специалисты. 
  • Предыдущий пожар возле завода, входящего в «Оборонпром», тушили в ночь на 11 апреля. Тогда на площади 500 квадратных метров горело другое заброшенное здание. Пожар тушили 77 спасателей и 28 спецмашин, борьба с огнем осложнялась отсутствием исправных источников воды рядом и многослойным перекрытием крыши, по которой распространилось пламя.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Маша Шмурыгина, 13.04.2017, 12:21
Тэги: Фото, Пожар
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
Школа Дорожные воины Знаменитости Позитив ЖКХ Горящие авто Тест Суд Общественный транспорт Сибирская язва Ту 154 Крушение самолета под Ростовом ДТП Женщины Видео Интервью Образование Новый год Необычное Животные Деньги Бизнес Конкурсы Пожар Религия Здоровье Высокие технологии Дом-2 Туризм Корь Мультимедиа Происшествия Дороги Пусть говорят Баскетбол Еда Отношения Приостановка полетов в Египет Храм святой Екатерины Медицина Катастрофа Погода Красота Ошибки врачей Слухи Студенты В Екатеринбурге -40 градусов Скандал с Новиковым Хэллоуин-2015 Рецензия Жизнь в городе Новости дня ГИБДД Экономия Мистика Спорт Взрыв ЗАГС Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Горячее Кризис и санкции Приговор Лошагину Розыск Бэби-боксы ВУЗ История Екатеринбурга МЧС Снос монастыря на Качканаре Растения Голодовка в колонии Интернет Дети Отключение света Уралмаш, Эльмаш Отдых Психология Мужчины Расстрел на Депутатской Доска позора Культура Война ритуальных агентств Дело Пьянкова Самолет Минобороны упал в Якутии Эксклюзив Искусство Ловец покемонов Новости Экономика Футбол Музыка Хоккей СМИ Кто заработал Транспортная реформа Рейтинг В Египте разбился самолет с российскими туристами Статистика Смерть Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Шоу-бизнес Фото Военный репортаж Биатлон Авто Семья Скандалы Репортаж Мотоциклы Выставки Ельцин-центр Опрос Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Гололед Производство Лайфхак Убийство в Рахмангулово Путин Волейбол История успеха Мода Недвижимость Мировые новости Строительство Транспорт Секс Обрушение крыши на Калинина ЧМ-2018 Расписание Коллекторы Новости России Грипп ИГИЛ Взятки Политика Развлечения Криминал Скорая помощь Личное Самолет Парковки Афиша Грипп в Екатеринбурге Расстрел

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru