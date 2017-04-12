В Екатеринбурге сильный ветер снес крышу здания

От ураганного ветра в городе пострадали рекламные щиты и стройка.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.04.2017

В Екатеринбурге 13 апреля на улице Генеральской, 3 ураганный ветер снес крышу здания, сообщают в соцсетях очевидцы.

Ветер усилился до 7 метров в секунду утром 13 апреля и продолжал бушевать до середины дня, после чего немного ослаб. По словам очевидцев, ветер просто сдул металлическую крышу со здания на Генеральской. К счастью, никто не пострадал.

Кроме этого, горожане сообщают, что из-за ветра обрушилась опалубка на строительной площадке на перекрестке улиц Московской и Радищева.

А на перекрестке Московская - Куйбышева рухнул рекламный щит:

Очевидцы сообщили НАШЕЙ, что на улице Гурзуфской из-за сильных порывов ветра рухнула металлическая остановка общественного транспорта, а на улице Вайнера ветер повалил стойки с фотографиями. Подробности здесь.

По прогнозу синоптиков, порывы ветра будут достигать 6-8 метров в секунду в ближайшие дни.

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