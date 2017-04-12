В Екатеринбурге на Опалихинской жильцы наказали владельца бойцовского пса: тот выгуливал его без намордника

Мужчина получил штраф в три тысячи рублей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.04.2017

В Екатеринбурге квартальные оштрафовали владельца собаки бойцовской породы за то, что агрессивный пес выгуливался без намордника, написал «АиФ-Урал» сегодня, 13 апреля.

С жалобами на собаку в полицию обратились жильцы дома на Опалихинской, 19. Они сообщили, что в их дворе владелец выгуливал крупного пса без намордника. Собака пугала людей, лаяла на всех, могла броситься на прохожих, а хозяин выводил ее на длинном поводке и никак не ограничивал.

Как рассказали в пресс-службе Верх-Исетского района, это попадает под статью 38 закона «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области» – «Нарушение правил содержания домашних животных».

Полицейские передали информацию в «Службу заказчика Верх-Исетского района», а так как административная комиссия уже не первый раз получала жалобы на владельца пса, тому выписали штраф в 3 тысячи рублей.

– За два с половиной года у нас было уже пять таких штрафов. Если люди видят, что кто-то регулярно нарушает закон о содержании животных, в частности, выгуливает собаку без поводка и без намордника, сначала нужно обращаться в дежурную часть отдела полиции. Наряд выезжает, фиксирует нарушения, возбуждает материалы, потом эти материалы направляют в администрацию района. Там составляют протокол и передают административной комиссии. В целом эта процедура занимает до двух месяцев – от момента обращения в полицию до штрафа, — уточнили в администрации Верх-Исетского района.