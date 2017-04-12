В Екатеринбурге с особняка, переданного РПЦ, пропали мемориальные таблички

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.04.2017
В Екатеринбурге с особняка на перекрестке улиц 8 Марта — Декабристов исчезли две мемориальные таблички. Пропажу обнаружил хранитель музея истории Екатеринбурга Сергей Скробов, о чем он написал на своей странице в соцсети 13 апреля 2017 года.
Особняк после реставрации (фото с сайта Росимущество)
Исчезли поэтесса и ученый
До недавнего времени на историческом особняке висели две мемориальные доски. Одна из них была посвящена поэтессе Людмиле Татьяничевой, которая жила в этом доме с 1926 по 1934 годы. Табличка из бронзы размером 100 на 470 см висела на фасаде со стороны улицы 8 Марта.
Рядом с этой доской висела мемориальная табличка, посвященная советскому ученому, металлургу Акиму Головину.
Фото со страницы Сергея Скробова
Таблички исчезли перед сменой собственника
Памятные таблички исчезли с фасада особняка после реставрации здания. 11 апреля 2017 года территориальное управление Росимущества Свердловской области отдало дом Екатеринбургской епархии.
На фото кружочками помечены мемориальные таблички (источник фото сайт kniga.ompural.ru)
Дело в том, что до революции особняк принадлежал Ново-Тихвинскому женскому монастырю.
До передачи здания РПЦ в нем находился Института философии и права УрО РАН.
- Весной 2009 года с Плотинки исчез «Орден Ленина». Впоследствии выяснилось, что сооружение сняли на реставрацию. По факты копию ордена отлили заново и установили на пересечении улиц Свердлова — Челюскинцев.
- В январе 2013 года власти Екатеринбурга убрали с Плотинки Краснознаменную группу. Власти города в августе 2016 года обещали найти для конструкции другое место. С того времени этот вопрос больше не поднимался.