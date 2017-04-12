В Екатеринбурге с особняка, переданного РПЦ, пропали мемориальные таблички

Пропажу памятных досок заметил сотрудник музея истории Екатеринбурга.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.04.2017

В Екатеринбурге с особняка на перекрестке улиц 8 Марта — Декабристов исчезли две мемориальные таблички. Пропажу обнаружил хранитель музея истории Екатеринбурга Сергей Скробов, о чем он написал на своей странице в соцсети 13 апреля 2017 года.

Особняк после реставрации (фото с сайта Росимущество)

Исчезли поэтесса и ученый

До недавнего времени на историческом особняке висели две мемориальные доски. Одна из них была посвящена поэтессе Людмиле Татьяничевой, которая жила в этом доме с 1926 по 1934 годы. Табличка из бронзы размером 100 на 470 см висела на фасаде со стороны улицы 8 Марта.

Рядом с этой доской висела мемориальная табличка, посвященная советскому ученому, металлургу Акиму Головину.

Фото со страницы Сергея Скробова

Таблички исчезли перед сменой собственника

Памятные таблички исчезли с фасада особняка после реставрации здания. 11 апреля 2017 года территориальное управление Росимущества Свердловской области отдало дом Екатеринбургской епархии.

На фото кружочками помечены мемориальные таблички (источник фото сайт kniga.ompural.ru)

Дело в том, что до революции особняк принадлежал Ново-Тихвинскому женскому монастырю.

До передачи здания РПЦ в нем находился Института философии и права УрО РАН.