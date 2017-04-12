Наверх
Два екатеринбуржца угнали иномарку и устроили гонки с полицейскими
19:47, сегодня
Друзья подростка, забившего насмерть охранника в Екатеринбурге, рассказали свою версию инцидента
19:19, сегодня
Людей пинали ногами: студенты из Екатеринбурга и Грозного устроили массовую драку во время футбольного матча
19:03, сегодня
«Мы как старые игрушки, которые завалялись и их уже не отмыть»: интервью с Галиной Марченко из «Спокойной ночи, малыши»
18:35, сегодня
В Екатеринбурге с особняка, переданного РПЦ, пропали мемориальные таблички
18:31, сегодня2
В Свердловской области из окна седьмого этажа выкинули щенка: он нагадил на коврике
17:45, сегодня
Свердловских школьников будут учить приемам самбо на уроках физкультуры
17:39, сегодня
Дайте ему ролей: Екатеринбургский драматург Николай Коляда заступился за выпавшего из окна актера Василия Степанова
17:15, сегодня1
В Екатеринбурге вновь пройдет митинг против отмены льготного проезда и повышения цен
17:12, сегодня1
В Свердловской области на перегоне около Северки поезд насмерть задавил трехлетнего мальчика
16:42, сегодня
Ждать приговора осталось недолго: прения по делу Руслана Соколовского назначены на 27 апреля
16:33, сегодня
Дальнобой у Ройзмана: глава Екатеринбурга передаст Матвиенко и Медведеву требования недовольных «Платоном» водителей
16:30, сегодня
Ребят из екатеринбургской больницы навестили Хрюша, Степашка и Каркуша из «Спокойной ночи, малыши»
16:30, сегодня
В Екатеринбурге сильный ветер снес крышу здания
15:46, сегодня
В продолжении фильма «Фантастические твари» Джуд Лоу сыграет Дамблдора-гея
15:45, сегодня
В Екатеринбурге ураганный ветер повалил остановку
14:53, сегодня
В Екатеринбурге на Опалихинской жильцы наказали владельца бойцовского пса: тот выгуливал его без намордника
14:44, сегодня1
В Свердловской области создадут единую базу плохих дорог
14:01, сегодня1
Пасха в доме Тупиковой в Екатеринбурге: путешествие во времени для всей семьи
13:57, сегодня
«Черные» ритуальщики блокировали въезд на Лесное кладбище Екатеринбурга: три часа они никого не впускали и не выпускали
13:56, сегодня
Как выбрать межкомнатные двери
13:55, сегодня
В Екатеринбурге «Лексус» с беременной женщиной и ребенком в салоне снес забор и врезался в три иномарки
13:13, сегодня
В Свердловской области бюджетников и льготников массово переведут на карту российской платежной системы «Мир»
12:43, сегодня1
В Екатеринбурге возле оборонного завода произошел еще один крупный пожар
12:21, сегодня
В Нижнем Тагиле маршрутка сбила двухлетнего мальчика: он вырвался из рук мамы и выбежал на дорогу
11:55, сегодня
С лета этого года можно будет не распечатывать электронный посадочный талон на самолет
11:40, сегодня
Евгения Чудновец выступила за строительство храма-на-воде в Екатеринбурге
11:38, сегодня3
В Полевском в жилом доме нашли две гранаты: на место выехали сотрудники полиции
11:15, сегодня
Директор в Нижнем Тагиле устраивала на работу «мертвые души»
10:55, сегодня1
В Екатеринбурге до середины лета с 13 апреля закрывают улицу Татищева
10:35, сегодня
«Эксперт написал готовый приговор»: в Екатеринбурге продолжается процесс по делу Руслана Соколовского
09:33, сегодня2
Наряд полиции во дворе на Уралмаше увидел горящую «шестерку»: владелица подозревает, что это был поджог
09:28, сегодня
В Пышме водитель на ВАЗе сбил ребенка: девочка решила перебежать дорогу
09:20, сегодня
Готовимся к Пасхе: советы врачей, как правильно выбрать и покрасить яйца
09:00, сегодня1
Как вывезти ребенка за границу без проблем: погранслужба дает разъяснения
08:53, сегодня3
Полиция задержала 26-летнего мужчину, который в Свердловской области нападал на прохожих на улице: погиб пенсионер
08:26, сегодня1
10 фактов о Грузии, которые не рассказывают туристам
08:14, сегодня2
Екатеринбуржцы решили, кому поставить памятник к 300-летию города
21:01, 12.04.2017
Как на Урале омбудсмен и министр с подростками в футбол играли
20:45, 12.04.20172
В Екатеринбурге на площадку под строительство «Эрмитажа» потратят более 20 миллионов рублей
20:31, 12.04.2017
Женщина «без памяти», сбежавшая из больницы, снова под присмотром врачей и полиции
20:07, 12.04.2017
В Екатеринбурге пройдет концерт оркестра UralBand «Маэстро Победа»
19:56, 12.04.2017
12 апреля в Екатеринбурге: День космонавтики и почти закрытая Турция
19:43, 12.04.2017
В Екатеринбурге бездомный убил нового знакомого из-за ревности
19:34, 12.04.2017
Партнер известной в Екатеринбурге телеведущей задолжал налоговой 30 миллионов рублей
19:00, 12.04.2017
Чичерина с белыми голубями, «космические игры» и незапущенные ракеты: в Екатеринбурге отметили День космонавтики
18:20, 12.04.2017
Санврачи назвали районы Екатеринбурга с самой плохой водой
18:10, 12.04.2017
Не трогайте тело на дороге: в Екатеринбурге на врачей скорой напал пьяный мужчина, к которому они приехали на помощь
17:12, 12.04.20171
В центре Екатеринбурга горит жилой комплекс «Московский квартал»
16:40, 12.04.20171
«Это нанесет ущерб образу Церкви»: почему верующие против строительства храма-на-воде в Екатеринбурге
16:38, 12.04.20172
В Екатеринбурге подростки убили охранника за просьбу не шуметь в подъезде
16:09, 12.04.20173

В Екатеринбурге с особняка, переданного РПЦ, пропали мемориальные таблички

В Екатеринбурге с особняка, переданного РПЦ, пропали мемориальные таблички
16+
Фото: tu66.rosim.ru
Пропажу памятных досок заметил сотрудник музея истории Екатеринбурга.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.04.2017

В Екатеринбурге с особняка на перекрестке улиц 8 Марта — Декабристов исчезли две мемориальные таблички. Пропажу обнаружил хранитель музея истории Екатеринбурга Сергей Скробов, о чем он написал на своей странице в соцсети 13 апреля 2017 года.

Особняк после реставрации (фото с сайта Росимущество)

Исчезли поэтесса и ученый

До недавнего времени на историческом особняке висели две мемориальные доски. Одна из них была посвящена поэтессе Людмиле Татьяничевой, которая жила в этом доме с 1926 по 1934 годы. Табличка из бронзы размером 100 на 470 см висела на фасаде со стороны улицы 8 Марта.

Рядом с этой доской висела мемориальная табличка, посвященная советскому ученому, металлургу Акиму Головину.

Фото со страницы Сергея Скробова

Таблички исчезли перед сменой собственника

Памятные таблички исчезли с фасада особняка после реставрации здания. 11 апреля 2017 года территориальное управление Росимущества Свердловской области отдало дом Екатеринбургской епархии.

На фото кружочками помечены мемориальные таблички (источник фото сайт kniga.ompural.ru)

Дело в том, что до революции особняк принадлежал Ново-Тихвинскому женскому монастырю.

До передачи здания РПЦ в нем находился Института философии и права УрО РАН.

  • Весной 2009 года с Плотинки исчез «Орден Ленина». Впоследствии выяснилось, что сооружение сняли на реставрацию. По факты копию ордена отлили заново и установили на пересечении улиц Свердлова — Челюскинцев.
  • В январе 2013 года власти Екатеринбурга убрали с Плотинки Краснознаменную группу. Власти города в августе 2016 года обещали найти для конструкции другое место. С того времени этот вопрос больше не поднимался.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Сергей Беляев, 13.04.2017, 18:31
Тэги: Культура, Эксклюзив
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Горожанин13 апреля 2017, 19:04
И че?
0
0
Согласны с автором?
Горожанин13 апреля 2017, 19:22
Точно, исчезли. А я думаю, чего же не хватает? Но здание, как я понимаю, уже не принадлежит городу.
0
0
Согласны с автором?

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
Баскетбол Суд Производство Дело Пьянкова Расстрел Афиша История Екатеринбурга Кризис и санкции Горящие авто Экономия Здоровье Женщины Видео Приговор Лошагину Горячее Дом-2 Храм святой Екатерины ЗАГС Мужчины Студенты Биатлон Ту 154 Еда Отключение света Уралмаш, Эльмаш Мировые новости Транспорт Отдых Происшествия Образование Кто заработал Дороги Корь Тест Взрыв Статистика Эксклюзив Высокие технологии Мода Ошибки врачей Снос монастыря на Качканаре Скорая помощь Красота Скандал с Новиковым Грипп в Екатеринбурге Скандалы Личное Коллекторы Гололед Общественный транспорт Строительство Растения Бэби-боксы Репортаж Погода ГИБДД Расстрел на Депутатской Необычное Мистика Интернет Новый год Семья Пусть говорят Секс Опрос Криминал Грипп Хоккей Фото Лайфхак Убийство в Рахмангулово ДТП Шоу-бизнес Обрушение крыши на Калинина Транспортная реформа Парковки Мотоциклы Самолет Расписание Новости История успеха Самолет Минобороны упал в Якутии Война ритуальных агентств Развлечения Доска позора Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Розыск Знаменитости Слухи Смерть Культура Футбол Выставки Голодовка в колонии Пожар МЧС ЖКХ СМИ Новости России Религия Психология Позитив Взятки Рецензия Хэллоуин-2015 Музыка Мультимедиа Авто Жизнь в городе Волейбол Интервью Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Бизнес Военный репортаж Искусство Спорт Сибирская язва Новости дня Животные Дети Недвижимость Ловец покемонов Конкурсы Отношения ИГИЛ Ельцин-центр ЧМ-2018 Экономика Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Приостановка полетов в Египет Деньги Медицина В Египте разбился самолет с российскими туристами Туризм Школа Дорожные воины В Екатеринбурге -40 градусов Катастрофа Путин ВУЗ Крушение самолета под Ростовом Политика Рейтинг

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru