В Екатеринбурге ураганный ветер повалил остановку

В центре города ветер повалил стойки с фотографиями.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.04.2017

В Екатеринбурге сильный ветер, который гуляет по городу с утра 13 апреля, повалил остановку общественного транспорта.

Металлическая остановка рухнула на улице Гурзуфской, сообщили НАШЕЙ очевидцы. Остановка лежит на боку, к счастью, во время падения она никого не задела.

Ураганный ветер оставил и другие разрушения. Николай Лебедев опубликовал на своей странице в соцсети последствия сильного ветра в самом центре Екатеринбурга: на улице Вайнера порывы повалили стойки с фотографиями:

Не жалуют в Екб искусство. Публикация от Nikolay Lebedev (@n.v.lebedev) Апр 13 2017 в 1:54 PDT

По данным портала Гисметео, сегодня порывы ветра в Екатеринбурге достигают семи метров в секунду. Улучшения к вечеру не ожидается - ветер ослабнет незначительно. Днем возможен дождь, температура воздуха - до плюс 9 градусов. В пятницу, 14 апреля, ветер по-прежнему будет сильным - до 6 метров в секунду, зато воздух прогреется до плюс 14 градусов. Осадков не ожидается.

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