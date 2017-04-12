В Екатеринбурге вновь пройдет митинг против отмены льготного проезда и повышения цен

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.04.2017

В Екатеринбурге субботу, 15 апреля, в третий раз пройдет митинг против отмены льготного проезда в общественном транспорте. Как написали 13 апреля Накануне.ru, также горожане выступят против повышения цен ЖКХ.

— В Екатеринбурге акция протеста будет посвящена также отмене льготного проезда в общественном транспорте. На митинге 4 марта мы решили, что будем выходить до тех пор пока власть не услышит. С того времени уже прошли две большие акции, эта третья. В понедельник я послал официальное приглашение на митинг главе администрации города Александру Якобу и министру ЖКХ области Николаю Смирнову, — написал у себя в Facebook депутат ЗакСО Александр Ивачев.