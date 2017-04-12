Свердловских школьников будут учить приемам самбо на уроках физкультуры

Элементы самбо войдут в программы уроков физкультуры.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.04.2017

В Свердловской области школьники будут посещать занятия по самбо, сообщили в департаменте информполитики губернатора 13 апреля.

В Свердловской области стартует Всероссийский проект «Самбо в школу». Уроки самбо начнут преподавать свердловским школьникам с 1 сентября 2017 года в 34 муниципалитетах региона, где имеются наиболее благоприятные условия для внедрения таких занятиях: залы, оборудование и квалифицированы тренеры.

По словам первого заместителя министра общего и профессионального образования области Нины Журавлевой, в основном это муниципалитеты, в которых самбистские традиции сложились давно, и в которых работают школы и секции самбо, открыты представительства свердловской Федерации самбо.

Региональный Институт развития образования и Уральский государственный педагогический университет разработают методические рекомендации, которым школы будут следовать при включении занятий самбо в программы уроков физкультуры. Кроме этого, преподаватели физкультуры пройдут обучение на специальных семинарах с участием спортсменов и тренеров.

Школьников на уроках самбы будут учить правильно группироваться, безболезненно падать и избегать конфликтов. Список школ, в которых появятся уроки самбо, будет определен до конца мая 2017 года.

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