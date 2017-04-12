В Свердловской области создадут единую базу плохих дорог

Областной бюджет заплатит за единый банк данных 35 миллионов рублей.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.04.2017
Свердловское управление автомобильных дорог 13 апреля объявило конкурс на создание единой базы плохих дорог в регионе.
Победитель конкурса должен создать и вести единый банк данных о состоянии трасс и искусственных сооружений в Свердловской области. На эти цели областной бюджет готов выделить 35 миллионов рублей. В обязанности подрядчика будут входить диагностика, обследование и оценка состояния дорог общей протяженностью 1 586 километров, а также 118 сооружений - мостов и путепроводов. Диагностика и обследование трасс будет проводиться с помощью видеосъемки.
Также подрядчик должен определять максимально допустимую скорость на дорогах в соответствии с требованиями, после чего всю собранную информацию заносить в автоматизированную базу данных.
- Все работы победитель конкурса должен завершить до конца ноября 2017 года.
- Сегодня, 13 апреля, возобновился ремонт Кольцовского тракта, который продлится до июля. Трассу ремонтируют в рамках подготовки Екатеринбурга к ЧМ-2018, всего к мундиалю в городе будут обновлены десятки улиц.
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