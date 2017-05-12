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Из-за сбоя системы в ГИБДД Екатеринбурга не могут проводить регистрацию транспорта и выдачу прав

Из-за сбоя системы в ГИБДД Екатеринбурга не могут проводить регистрацию транспорта и выдачу прав
16+
Фото: архив НАШЕЙ

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.05.2017

Из-за сбоя в системе управление ГИБДД Свердловской области сегодня, 13 мая, приостановило регистрацию транспорта и выдачу прав. Изначально у полиции и ГИБДД сломались сайты.
 
Технические неполадки стали причиной того, что автомобилисты сегодня не могут поставить свои машины на учет и получить права.

— По техническим причинам 13 мая государственные услуги во всех отделениях РЭО ГИБДД Свердловской области временно не оказываются. Приносим свои извинения за возникшие неудобства, — сообщили в ведомстве.

  • Пока нет информации, когда работа наладится.
  • В УГИБДД по Свердловской области пообещали сообщить об этом.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Марина Подкорытова, 13.05.2017, 16:20
Тэги: ГИБДД, Дороги, Авто
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