Из-за сбоя системы в ГИБДД Екатеринбурга не могут проводить регистрацию транспорта и выдачу прав

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.05.2017
Из-за сбоя в системе управление ГИБДД Свердловской области сегодня, 13 мая, приостановило регистрацию транспорта и выдачу прав. Изначально у полиции и ГИБДД сломались сайты.
Технические неполадки стали причиной того, что автомобилисты сегодня не могут поставить свои машины на учет и получить права.
— По техническим причинам 13 мая государственные услуги во всех отделениях РЭО ГИБДД Свердловской области временно не оказываются. Приносим свои извинения за возникшие неудобства, — сообщили в ведомстве.
- Пока нет информации, когда работа наладится.
- В УГИБДД по Свердловской области пообещали сообщить об этом.