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Голые и смешные: мужчина в центре Екатеринбурга не успел дойти до туалета и снял обгаженное белье прямо посреди дороги

Голые и смешные: мужчина в центре Екатеринбурга не успел дойти до туалета и снял обгаженное белье прямо посреди дороги
16+
Фото: кадр из видео
Видео сняли проезжавшие мимо водители.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.05.2017

В центре Екатеринбурга водители сняли на видео молодого парня, который, по всей видимости, не успел добежать до туалета и разделся прямо на перекрестке Радищева – 8 Марта. Запись 13 мая выложил на Youtube пользователь al19441.
 
На кадрах видно, как голый снизу молодой мужчина переходит трамвайные пути возле Дендропарка на перекрестке Радищева и 8 Марта.
 
Судя по грязным ногам, он не сумел вовремя добраться до ближайшего туалета. Но парня это не смутило. Он вытирается штанами и трусами, потом закидывает нижнее белье в урну, штаны на плечо и бодрячком и голышом идет дальше. 
 

Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Марина Подкорытова, 13.05.2017, 17:15
Тэги: Видео, Происшествия, Жизнь в городе
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Горожанин13 мая 2017, 18:14
Чему удивляться, в столице Урала напрочь отсутствуют общественные туалеты хоть в центре хоть на окраинах - "город высокой культуры" стыдно должно быть чиновникам.
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