Голые и смешные: мужчина в центре Екатеринбурга не успел дойти до туалета и снял обгаженное белье прямо посреди дороги

Видео сняли проезжавшие мимо водители.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.05.2017

В центре Екатеринбурга водители сняли на видео молодого парня, который, по всей видимости, не успел добежать до туалета и разделся прямо на перекрестке Радищева – 8 Марта. Запись 13 мая выложил на Youtube пользователь al19441.

На кадрах видно, как голый снизу молодой мужчина переходит трамвайные пути возле Дендропарка на перекрестке Радищева и 8 Марта.

Судя по грязным ногам, он не сумел вовремя добраться до ближайшего туалета. Но парня это не смутило. Он вытирается штанами и трусами, потом закидывает нижнее белье в урну, штаны на плечо и бодрячком и голышом идет дальше.