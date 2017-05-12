Вандализм от неверующих: на стене Храма-на-Крови в Екатеринбурге появилась надпись «За Пикачу!»‍

В РПЦ подозревают сторонников Соколовского.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.05.2017
В Екатеринбурге над входом в Храм-на-Крови кто-то краской из баллончика написал «За пикачу!», сообщили 11 мая Ura.ru. По всей видимости, после проведения пикетов это сделали сторонники блогера Руслана Соколовского, который как раз в этой церкви и ловил покемонов.
10 мая возле Храм-на-Крови прошла серия одиночных пикетов сторонников блогера. Его участники требовали освободить Соколовского, для которого прокуратура потребовала 3,5 года колонии.
- В самом храме отказались комментировать надпись. Скорее всего, ее попробуют убрать.
- Блогеру Соколовскому суд назначил 3,5 года условно и исправительные работы.