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Вандализм от неверующих: на стене Храма-на-Крови в Екатеринбурге появилась надпись «За Пикачу!»‍

Вандализм от неверующих: на стене Храма-на-Крови в Екатеринбурге появилась надпись «За Пикачу!»‍
16+
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
В РПЦ подозревают сторонников Соколовского.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.05.2017

В Екатеринбурге над входом в Храм-на-Крови кто-то краской из баллончика написал «За пикачу!», сообщили 11 мая Ura.ru. По всей видимости, после проведения пикетов это сделали сторонники блогера Руслана Соколовского, который как раз в этой церкви и ловил покемонов.
 
10 мая возле Храм-на-Крови прошла серия одиночных пикетов сторонников блогера. Его участники требовали освободить Соколовского, для которого прокуратура потребовала 3,5 года колонии. 
  • В самом храме отказались комментировать надпись. Скорее всего, ее попробуют убрать.
  • Блогеру Соколовскому суд назначил 3,5 года условно и исправительные работы.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Марина Подкорытова, 13.05.2017, 20:00
Тэги: Жизнь в городе, Ловец покемонов
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