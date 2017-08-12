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Будут бить: в Екатеринбурге стартовал уральский фестиваль татуировки

Будут бить: в Екатеринбурге стартовал уральский фестиваль татуировки
16+
Фото: Уральский центр развития дизайна
Многие работы напоминают произведения искусства.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.08.2017

В Уральском центре развития дизайна, на Горького 4а, стартовал Уральский фестиваль татуировок Ural Tattoo Convention, сообщается на официальной странице центра. В воскресенье, 13 августа, с 11.00 до 23.00 свои работы представят мастера и художники из разных городов и стран. 

– Глобальная цель Ural Tattoo Convention - показать огромный пласт тату-художников, в первую очередь, уральских. Рассказать о мастерах из других городов и стран, предоставить мастерам Урала и Сибири возможность увидеть другой стиль работы, другой уровень. Создать повод для каждого мастера проявить себя и получить толчок к дальнейшему росту и развитию, – подчеркивают организаторы фестиваля.

Мероприятие проходит в Екатеринбурге уже в четвертый раз. Более 50 мастеров со всего региона съехались в Екатеринбург, чтобы побороться за звание лучшего татуировщика и, конечно, просто потусоваться.

Программа на 13 августа:

С 11.00  Открытие фестиваля. Шоу-программа

12.00 – 13.00  Финал Ural Tattoo Queen. Знакомство с участниками. 
14.10  15.40  Общие номинации: 
Реализм. Портрет
Cover up
Графика
Индивидуальная татуировка
Биомеханика
16.10  17.40  Общие номинации:
Хоррор
Акварель. Ботаника
Большая (ч/б)
Большая (цвет)
18.00  18.30  Награждение победителей 
19.00  19.30  Финал Ural Tattoo Queen. Награждение
20.30  21.00  Выступление музыкантов
21.00  21.30  Награждение победителей в номинации Best of day + Гран При.
21.30  22.30  Закрытие фестиваля.

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Галина Исакова, 13.08.2017, 10:03
Тэги: Необычное, Красота, Позитив
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