Будут бить: в Екатеринбурге стартовал уральский фестиваль татуировки

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.08.2017
В Уральском центре развития дизайна, на Горького 4а, стартовал Уральский фестиваль татуировок Ural Tattoo Convention, сообщается на официальной странице центра. В воскресенье, 13 августа, с 11.00 до 23.00 свои работы представят мастера и художники из разных городов и стран.
– Глобальная цель Ural Tattoo Convention - показать огромный пласт тату-художников, в первую очередь, уральских. Рассказать о мастерах из других городов и стран, предоставить мастерам Урала и Сибири возможность увидеть другой стиль работы, другой уровень. Создать повод для каждого мастера проявить себя и получить толчок к дальнейшему росту и развитию, – подчеркивают организаторы фестиваля.
Мероприятие проходит в Екатеринбурге уже в четвертый раз. Более 50 мастеров со всего региона съехались в Екатеринбург, чтобы побороться за звание лучшего татуировщика и, конечно, просто потусоваться.
Программа на 13 августа:
С 11.00 – Открытие фестиваля. Шоу-программа
12.00 – 13.00 – Финал Ural Tattoo Queen. Знакомство с участниками.
14.10 – 15.40 – Общие номинации:
Реализм. Портрет
Cover up
Графика
Индивидуальная татуировка
Биомеханика
16.10 – 17.40 – Общие номинации:
Хоррор
Акварель. Ботаника
Большая (ч/б)
Большая (цвет)
18.00 – 18.30 – Награждение победителей
19.00 – 19.30 – Финал Ural Tattoo Queen. Награждение
20.30 – 21.00 – Выступление музыкантов
21.00 – 21.30 – Награждение победителей в номинации Best of day + Гран При.
21.30 – 22.30 – Закрытие фестиваля.
- Фоторепортаж с тату-феста прошлого года.
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