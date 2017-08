Будут бить: в Екатеринбурге стартовал уральский фестиваль татуировки

Многие работы напоминают произведения искусства.

В Уральском центре развития дизайна, на Горького 4а, стартовал Уральский фестиваль татуировок Ural Tattoo Convention, сообщается на официальной странице центра. В воскресенье, 13 августа, с 11.00 до 23.00 свои работы представят мастера и художники из разных городов и стран.

– Глобальная цель Ural Tattoo Convention - показать огромный пласт тату-художников, в первую очередь, уральских. Рассказать о мастерах из других городов и стран, предоставить мастерам Урала и Сибири возможность увидеть другой стиль работы, другой уровень. Создать повод для каждого мастера проявить себя и получить толчок к дальнейшему росту и развитию, – подчеркивают организаторы фестиваля.

Мероприятие проходит в Екатеринбурге уже в четвертый раз. Более 50 мастеров со всего региона съехались в Екатеринбург, чтобы побороться за звание лучшего татуировщика и, конечно, просто потусоваться.

Программа на 13 августа:

С 11.00 – Открытие фестиваля. Шоу-программа

12.00 – 13.00 – Финал Ural Tattoo Queen. Знакомство с участниками.

14.10 – 15.40 – Общие номинации:

Реализм. Портрет

Cover up

Графика

Индивидуальная татуировка

Биомеханика

16.10 – 17.40 – Общие номинации:

Хоррор

Акварель. Ботаника

Большая (ч/б)

Большая (цвет)

18.00 – 18.30 – Награждение победителей

19.00 – 19.30 – Финал Ural Tattoo Queen. Награждение

20.30 – 21.00 – Выступление музыкантов

21.00 – 21.30 – Награждение победителей в номинации Best of day + Гран При.

21.30 – 22.30 – Закрытие фестиваля.

