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На трассе перед Екатеринбургом установят современные светильники

На трассе перед Екатеринбургом установят современные светильники
16+
Фото: Яндекс.Панорамы
На Челябинский тракт проведут электричество.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.08.2017

Федеральное управление автомобильных дорог объявило конкурс на разработку проекта освещения Челябинского тракта. Об этом сообщается на сайте госзакупок. Участок автодороги на подъезде к Екатеринбургу, со 179-го по 191-й километр хотят оснастить по всем современным правилам. На эти цели из федерального бюджета готовы потратить 1,5 миллиона рублей.

Победитель конкурса должен будет придумать, как разместить почти на 12 километрах трассы столбы освещения с LED-лампами.

Также в ближайшее время на пересечении Челябинского тракта и ЕКАД должна появиться клеверная развязка. Специалисты заявили, что светофор на перекрестке Челябинского тракта и ЕКАД будет убран. Это делается, чтобы увеличить пропускную способность дороги. Обновление трассы проходит в рамках подготовки Екатеринбурга к ЧМ-2018.

  • Ранее Комитет по благоустройству Екатеринбурга рассказал, что в городе в течение 2017 года установят 31 новый светофор. 

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Галина Исакова, 13.08.2017, 12:45
Тэги: ЖКХ, Дороги
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